Разработчики раскрыли минимальные требования к игре

За пару недель до релиза Atomfall, британская студия Rebellion представила минимальные системные требования для PC-версии. Они оказались вполне ожидаемыми, и приятной новостью стало то, что игра, разработанная на фирменном движке Asura, не потребует большого количества дискового пространства

Для запуска игры потребуется Windows 10 или более новая версия. В качестве процессора понадобится Intel Core i5-9400F или что-то соответствующее. Графический процессор пригодится не ниже GeForce RTX 2060. Оперативной памяти в системе должно быть минимум 16 ГБ, а в хранилище нужно будет освободить 60 ГБ.

Atomfall представляет собой экшен-выживание. События разворачиваются в постапокалиптической британской глубинке, вдохновлённой реальными событиями на Уиндскейле в 50-х годах. Задача игроков – разгадать загадку ядерной катастрофы и выжить в милитаризованной зоне.

Создатели игры обещают нелинейное исследование мира, населённого многогранными персонажами. Сюжет будет динамически меняться под влиянием решений игрока. Подобная структура направлена на то, чтобы стимулировать повторные прохождения, позволяя игрокам открывать новые грани истории в зависимости от принятых ими решений. Вместо привычного экшена с беготней и стрельбой, геймплей сфокусируется на выживании. Участникам предстоит заниматься поиском ресурсов, крафтить оружие и экипировку, а также отчаянно бороться за возможность покинуть зону карантина. Из-за дефицита вооружения и патронов, каждое столкновение потребует умелого сочетания огнестрельного и ближнего боя.

Релиз Atomfall запланирован на 27 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Deluxe-издание предоставит ранний доступ за три дня до релиза, а также включит внутриигровые бонусы и доступ к будущему DLC.