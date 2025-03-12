Устройство лишь на 9% отстаёт от субфлагманской RTX 5080.

Новейший процессор Apple M3 Ultra, по сути, представляет собой самый производительный чип, когда-либо устанавливаемый в компьютеры Mac. Оснащённый мощным 32-ядерным центральным процессором и 80-ядерным графическим процессором, M3 Ultra, несомненно, демонстрирует впечатляющие результаты в тестах, за исключением, как и ожидалось, однопоточной производительности. Первые результаты в Geekbench не оправдали ожиданий, однако, по мере появления новых обзоров, раскрывается истинный потенциал M3 Ultra.

Согласно обзорам Dave2D и GFXBench, Mac Studio с M3 Ultra демонстрирует превосходную производительность графического процессора. В тесте GFXBench 4K Aztec Ruins M3 Ultra показал впечатляющие 374 кадра в секунду, что почти вдвое превышает результат M3 Max, который имеет около 200 FPS. По данным GFXBench, M3 Ultra отстаёт от GeForce RTX 5080 примерно на 9% и опережает RTX 5070 Ti на 20%. По сравнению с M4 Max, установленным в топовых MacBook Pro, M3 Ultra демонстрирует превосходство примерно на 63,6%.

Согласно сведениям The Verge, в бенчмарке Cinebench 2024 для GPU, чип M3 Ultra продемонстрировал результат около 20 000 баллов. Это позволяет ему опередить AMD Radeon RX 7900 XTX, показавшую примерно 16 000 баллов, на внушительные 25%. Примечательно, что в этом испытании M3 Ultra практически не уступает Nvidia RTX 4070 Ti. Важно отметить, что отдельные результаты бенчмарков не всегда точно отражают реальную производительность, особенно из-за различий в используемых API.

Безусловно, существуют задачи, в которых M3 Ultra проявит себя во всей красе благодаря специализированным движкам, и другие, например, 3D-рендеринг, где он, вероятно, уступит лидирующие позиции картам RTX. В плане энергоэффективности и объёма VRAM, M3 Ultra, несомненно, будет вне конкуренции, поскольку ни один потребительский GPU даже близко не предлагает полтерабайта быстрой видеопамяти.