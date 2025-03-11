10 марта на протяжении нескольких часов на платформе наблюдались сбои. Работа Х была парализована.

Днём 10 марта пользователи сообщали о неполадках в работе платформы X (ранее Twitter). Количество сообщений о сбоях резко возросло к обеду, причём эта тенденция наблюдалась по всему миру.

Люди сталкивались с тем, что контент не загружался, и видели сообщение об ошибке: «Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить». Однако, перезагрузка не решала проблему. Другие пользователи сообщали об отсутствии соединения с сервером и бесконечной загрузке страницы.

Владелец социальной сети X, Илон Маск, связывает недавние перебои в работе сервиса с масштабной кибератакой. Сейчас ведётся расследование инцидента, и доступ к платформе восстанавлен. По словам Маска, в атаке зафиксировано большое количество IP-адосов из Украины.

Качество телефонной связи, и число жалоб уменьшилось ближе к вечеру. Владелец платформы, Илон Маск, в тот же день выступил с заявлением о продолжающейся крупномасштабной кибератаке.

«Нам приходится отражать атаки ежедневно, но эта была особенно сложной. Похоже, за этим стоит либо крупная скоординированная группа, либо даже целая страна», — заявил Маск, добавив, что инцидент будет тщательно расследован.

Позже миллиардер сообщил: «Мы пока не уверены в деталях, но произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя. IP-адреса указывают на регион Украины».