Инсайдер Panda is bald раскрыл некоторые детали о новинке компании.

По имеющимся данным, компания Vivo планирует представить Y300 Pro+, представляющий собой усовершенствованную версию Y300, дебютировавшего в сентябре прошлого года. Оригинальный Y300 оснащён процессором Snapdragon 6 Gen 1 и батареей на 6500 мАч.

В отличие от него, Y300 Pro+ получит чип Snapdragon 7s Gen 3, более мощную систему на кристалле от Qualcomm, предназначенную для устройств среднего ценового сегмента. Кроме того, Vivo, как ожидается, увеличит ёмкость аккумулятора до 7320 мАч, что представляет собой заметный шаг вперёд по сравнению с предыдущей моделью. Эти сведения поступили от пользователя Weibo Panda is bald, который также раскрыл возможные характеристики камеры смартфона.

По информации от источника, Vivo Y300 Pro+ получит двойную основную камеру, где главный модуль будет иметь разрешение 50 мегапикселей. Данные о втором объективе отсутствуют, но предполагается наличие датчика глубины, как и в стандартной версии. Фронтальная камера, по словам источника, будет обладать разрешением 32 мегапикселя.

Инсайдер Panda is bald не предоставил других деталей о смартфоне, но наличие приставки Plus намекает на возможное увеличение диагонали экрана по сравнению с Vivo Y300 Pro. Также, вероятно, будет увеличена мощность быстрой зарядки, учитывая, что обычная модель поддерживает 80 Вт.

Точные сроки выхода новинки пока не разглашаются. Тем не менее, Vivo Y300 Pro+ может быть анонсирован в конце текущего месяца или в начале следующего.