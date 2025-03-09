Основная проблема может заключаться в ненадёжном контакте со стороны блока питания или некачественного провода

Первые инциденты с расплавлением разъёмов были замечены на видеокартах GeForce RTX 4090. Чтобы решить эту проблему, Nvidia модифицировала свой коннектор, заменив 12VHPWR на 12V-2×6. Это помогло улучшить обстановку с флагманскими картами Ada Lovelace.

С появлением GeForce RTX 5090 проблема плавления разъёмов вновь обострилась. Количество случаев растёт, и пользователи винят в этом новый порт питания Nvidia. Иностранные специалисты считают, что причиной является неравномерное распределение мощности по контактам. Авторы отечественных YouTube-каналов PRO Hi-Tech и VIK-on решили выяснить причину перегрева кабелей 12V-2×6. Для испытаний они использовали несколько блоков питания, различные кабели и топовую видеокарту ASUS GeForce RTX 5090 Astral. Чтобы максимально загрузить графический процессор, эксперты запустили тест Furmark.

В качестве отправной точки был применён блок питания Seasonic мощностью 1600 Вт, который уже около трёх лет находится в эксплуатации у автора канала PRO Hi-Tech. Данный БП не оснащён специализированным разъёмом 12V-2×6. Новые модели Nvidia подсоединяются через кабель с двумя 8-контактными выходами со стороны блока питания.

Во время тестирования температура разъёма быстро достигла критической отметки в 100 градусов, и это произошло практически сразу.

Однако после переподключения концов кабеля к БП температура стабилизировалась и снизилась вдвое, вернувшись к нормальным показателям. Повторный нагрев до 100 градусов не был зафиксирован. При этом состояние самого кабеля оставляло желать лучшего. Даже при значительных изгибах температура оставалась в пределах 60 градусов. Впоследствии был протестирован новый блок питания Thermaltake мощностью 1000 Вт, соответствующий стандарту ATX 3.1 и оснащённый разъёмом 12V-2×6. В данной конфигурации температура стабильно держалась на уровне 40 градусов.

По мнению ребят, перегрев мог быть следствием ненадёжного соединения в цепи питания, особенно в 8-контактных разъёмах. За время использования качество контакта между блоком и кабелем могло снизиться, вызывая повышение температуры. Причиной этому могла быть даже оксидная пленка. Проблема была решена простым пересоединением. Специалисты утверждают, что новый стандарт видеокарт не имеет недостатков.