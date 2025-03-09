Это будет первая модель в линейке, обладающая данным стандартом памяти

GeForce RTX 5050 и RTX 5060 являются ключевыми бюджетными решениями Nvidia на рынке GPU. После появления AMD RX 9070 можно утверждать, что компания ослабила свои позиции в сегменте массовых видеокарт, учитывая ценовую политику и доступность RDNA 4 от AMD. Тем не менее, именно видеокарты Nvidia 50-й и 60-й серий будут формировать будущее рынка, и по информации Benchlife, RTX 5050 станет первой RTX 5000 картой, использующей память GDDR6.

В грядущей серии Nvidia RTX 5000 одним из ключевых нововведений стала более современная память GDDR7, обеспечивающая прирост производительности, но и увеличивающая стоимость. AMD в свою очередь решила не внедрять GDDR7 в свои RX 9070, стремясь к сдерживанию цен. Судя по всему, этот подход оправдал себя, обеспечив Radeon RX 9070 XT впечатляющее соотношение цены и производительности. Nvidia может попытаться повторить этот успех с RTX 5050, но пока это лишь предположения.

По слухам, RTX 5050 получит 8 ГБ памяти GDDR6 и потребление в 135 Вт. Ориентировочная цена видеокарты составит 199-249 долларов, что позволит ей конкурировать с Intel Arc B580. Ожидается, что AMD выпустит видеокарту в рамках линейки RX 9050. Учитывая, что Nvidia пропустила 50-ю модель в архитектуре Ada Lovelace, от новинки стоит ожидать заметного прогресса.