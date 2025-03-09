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Zelikman
Samsung Galaxy S25 Edge может весить 162 г и иметь толщину 5,84 мм при цене 999 долларов
Это примерно на 1,4 мм меньше, чем у Galaxy S25 Plus, а продаваться новинка будет по той же цене

Всё указывает на то, что производители смартфонов стремятся к доминированию в сегменте ультратонких устройств. Это связано с тенденцией утолщения и утяжеления телефонов из-за усовершенствования камер и стремления к более высокому разрешению. Улучшения камер приветствуются, но увеличенные габариты создают неудобства. Apple и Samsung реагируют на это, предлагая более тонкие модели, ориентированные на потребителей, ценящих эстетику и удобство использования.

Несмотря на продолжительные слухи, подробности о S25 Edge остаются скудными. Инсайдерские утечки продолжают появляться. Так, Ice Universe поделился информацией о весе и толщине нового устройства. По его данным, Galaxy S25 Edge будет весить 162 г и иметь толщину 5,84 мм, что значительно тоньше, чем 7,2 мм у Galaxy S25 Plus.

По данным источника, стоимость Galaxy S25 Edge будет аналогична S25 Plus, составляя примерно 999 долларов, что позиционирует его как премиальное устройство, несмотря на компактные размеры. Ожидается, что этот тонкий аппарат будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Основная камера, по слухам, получит разрешение 200 Мп, а сверхширокоугольная — 50 Мп. Однако для достижения тонкого профиля, в телефоне может быть установлена батарея уменьшенной ёмкости — 3900 мАч. Samsung планирует официально представить Galaxy S25 Edge в апреле, а старт продаж намечен на май. По мере приближения к дате релиза ожидается появление новых подробностей об устройстве.

#смартфоны #samsung #характеристики #galaxy s25 edge
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