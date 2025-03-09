Это произошло в тот момент, когда видеокарта была нагружена на все 100%

Известны случаи оплавления разъёмов как на RTX 5090, так и на блоках питания, особенно при использовании 12VHPWR. Несмотря на относительную безопасность разъёма 12V-2x6, недавно опубликованные данные вызывают опасения у владельцев RTX 5090. Учитывая, что графический процессор способен потреблять до 575 Вт в пиковых нагрузках, а в разогнанных версиях и больше, температура разъемов может достигать экстремальных значений.

Как демонстрирует тест, проведённый Андреасом Шиллингом, блок питания имеет большую склонность к перегреву по сравнению с графическим процессором. В тестовой системе применялась видеокарта Inno3D GeForce RTX 5090 iChill Frostbite, оснащённая водоблоком для улучшения охлаждения. Хотя графический процессор демонстрировал хорошие температурные показатели, основная тепловая нагрузка приходилась на 16-контактные разъёмы питания и кабель.

По словам Андреаса, после определённого периода работы температура 16-контактного разъёма питания и кабеля поднялась выше 160 градусов. Это было зафиксировано во время работы под максимальной нагрузкой, когда видеокарта GeForce RTX 5090 потребляла 600 Вт. Такие экстремально высокие температуры потенциально способны вызвать плавление как проводки, так и самих разъёмов с обеих сторон подключения.

Конструкция 16-контактного разъёма питания имеет ряд уязвимостей, позволяющих всей нагрузке концентрироваться на единственном контакте при ненадлежащем подключении остальных. Это может быстро спровоцировать плавление разъёма и провода, несущего чрезмерную нагрузку, буквально через несколько минут или даже секунд после того, как графический процессор начнёт работать на полную мощность.