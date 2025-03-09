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Zelikman
Андреас Шиллинг из Hardwareluxx столкнулся с нагревом коннектора питания RTX 5090 до 160 градусов
Это произошло в тот момент, когда видеокарта была нагружена на все 100%

Известны случаи оплавления разъёмов как на RTX 5090, так и на блоках питания, особенно при использовании 12VHPWR. Несмотря на относительную безопасность разъёма 12V-2x6, недавно опубликованные данные вызывают опасения у владельцев RTX 5090. Учитывая, что графический процессор способен потреблять до 575 Вт в пиковых нагрузках, а в разогнанных версиях и больше, температура разъемов может достигать экстремальных значений.

Как демонстрирует тест, проведённый Андреасом Шиллингом, блок питания имеет большую склонность к перегреву по сравнению с графическим процессором. В тестовой системе применялась видеокарта Inno3D GeForce RTX 5090 iChill Frostbite, оснащённая водоблоком для улучшения охлаждения. Хотя графический процессор демонстрировал хорошие температурные показатели, основная тепловая нагрузка приходилась на 16-контактные разъёмы питания и кабель.

По словам Андреаса, после определённого периода работы температура 16-контактного разъёма питания и кабеля поднялась выше 160 градусов. Это было зафиксировано во время работы под максимальной нагрузкой, когда видеокарта GeForce RTX 5090 потребляла 600 Вт. Такие экстремально высокие температуры потенциально способны вызвать плавление как проводки, так и самих разъёмов с обеих сторон подключения.

Конструкция 16-контактного разъёма питания имеет ряд уязвимостей, позволяющих всей нагрузке концентрироваться на единственном контакте при ненадлежащем подключении остальных. Это может быстро спровоцировать плавление разъёма и провода, несущего чрезмерную нагрузку, буквально через несколько минут или даже секунд после того, как графический процессор начнёт работать на полную мощность.

#nvidia #видеокарты #rtx 5090 #12v-2x6
3
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Auroson1c
15:24
Там разьем на блоке питания, а не коннектор на видяхе
Андреас Шиллинг из Hardwareluxx столкнулся с нагревом коннектора питания RTX 5090 до 160 градусов
Alex TOPMAN
15:13
Этот решил подождать подольше чтобы побить предыдущий температурный рекорд.
Андреас Шиллинг из Hardwareluxx столкнулся с нагревом коннектора питания RTX 5090 до 160 градусов
Juravin
15:13
Как раз таки в этом тимберлэйте с вентиляцией получше будет, чем в кристале. Но в кристале можно реализовать мощнее сборку на водянке и с большим количеством вертушек.
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Закон природы? Надо посмотреть, как там у львов и гиен идёт бартер антилоп на мангустов, кто по чем обменивает.
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HP User
14:52
150 же было в прошлой новости..
Андреас Шиллинг из Hardwareluxx столкнулся с нагревом коннектора питания RTX 5090 до 160 градусов
Гнар Йордл
14:51
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