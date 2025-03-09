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Zelikman
Leadtek подтверждает работу над видеокартой Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell
Данный графический процессор будет использоваться в профессиональных рабочих станциях

Уже нет никаких сомнений в скором появлении видеокарты Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell. Компания Leadtek, занимающаяся производством GPU, анонсировала новую серию на своём веб-сайте, раскрыв ключевые характеристики. VideoCardz опубликовала первые изображения устройства. Поиск в Google привёл к страницам Leadtek с описанием видеокарт для рабочих станций, в исходном коде которых упоминается данная модель.

Это подтверждает новое название RTX Pro. RTX Pro 6000 Blackwell оснащена 24 064 ядрами ALU FP32, что указывает на 188 активных SM в графическом процессоре GB202. Для сравнения, GeForce RTX 5090, имеет 170 SM, что соответствует 21 760 ядрам FP32 ALU.

Ожидается, что видеокарту оснастят 96 ГБ памяти GDDR7, что втрое превышает показатель RTX 5090, с ECC для повышения надёжности. Предполагается, что каждый чип памяти будет иметь ёмкость 3 ГБ, что указывает на наличие 32 чипов GDDR7 в общей сложности. Детали, касающиеся тактовых частот графического процессора и памяти, пока не разглашаются.

TDP составит 600 Вт, что на 25 Вт больше, чем у GeForce RTX 5090. Вероятнее всего, будет использоваться разъём питания 12 В 2×6. Изображения, представляющие возможный дизайн RTX Pro 6000 Blackwell, демонстрируют наличие четырёх портов DisplayPort.

Предполагается, что анонс новой линейки профессиональных графических ускорителей идеально впишется в рамки конференции Nvidia GTC 2025, запланированной в Калифорнии на период с 17 по 21 марта 2025 года. Ранее Nvidia уже использовала GTC для официальной презентации RTX 6000 Ada.

#nvidia #видеокарты #blackwell #leadtek #rtx pro 6000
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