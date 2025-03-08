Стоимость автомобиля в Китае находится в диапазоне от 2,6 до 3,06 млн рублей.

Китайский автопроизводитель GAC начал принимать предварительные заказы на свой новый гибридный кроссовер Trumpchi S7 длиной 4,9 метра. Автомобиль, доступный в пяти комплектациях с передним или полным приводом, оценён в диапазоне от 209 800 до 249 800 юаней, что примерно 2,6-3,06 млн рублей. Для сравнения, в России более габаритный бензиновый GAC GS8 предлагается по минимальной цене 4 099 000 рублей.

Дебют GAC Trumpchi S7 состоялся на автосалоне в Гуанчжоу. Эта модель является первым представителем новой линейки высокотехнологичных автомобилей GAC, разработанной на передовой платформе. При размерах 4900x1950x1780 мм кроссовер имеет колёсную базу 2880 мм и исключительно двухрядный салон. Объём багажного отделения варьируется от 720 до 2050 литров. В стандартной комплектации предусмотрены 20-дюймовые колёсные диски.

Внешний вид кроссовера выполнен в новой стилистике, ключевой особенностью которой является интеллектуальная светотехника, способная отображать анимированные изображения. Сзади находится индикатор, отображающий состояние зарядки, а над лобовым стеклом располагается дополнительный лидар, являющийся частью фирменной системы автономного вождения GAC. Эта система, соответствующая уровню L2++, функционирует, используя 11 камер и комплекс радаров, и не требует наличия карт высокой точности. Она позволяет, в частности, автоматически парковаться в нестандартных и сложных для парковки местах.

Интерьер, отделанный кожей, оснащён 8,88-дюймовой цифровой панелью приборов, 15,6-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы в центре, 27-дюймовым проекционным дисплеем и отдельным 17,3-дюймовым монитором для задних пассажиров, встроенным в потолок. В стандартную комплектацию входят подогрев, вентиляция и массаж сидений, двухзонный климат-контроль и беспроводные зарядные устройства для смартфонов. Отличительной особенностью является аудиосистема с 23 динамиками, один из которых выдвигается из центра передней панели.