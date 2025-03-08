Ранее по этой информации можно было выявить Б/У-устройства, продаваемые в качестве новых.

Появились новые сведения о мошеннических схемах с подержанными жесткими дисками Seagate, выдаваемыми за новые. Прежде показания FARM, доступные через специализированные программы, служили надёжным индикатором реального времени эксплуатации, однако, теперь и эти данные научились подделывать.

Об этом сообщает Heise, ссылаясь на свидетельства обманутых покупателей. Компания Lutz Labs, совместно с пострадавшими раскрывающая детали мошенничества, отмечает, что злоумышленники, по-видимому, научились манипулировать данными, которые ранее считались неопровержимым доказательством подлога — количеством отработанных часов в значениях FARM. Теперь, чтобы отличить подделку, простого сопоставления часов наработки, указанных в SMART, с соответствующей информацией в FARM может оказаться недостаточно.

Вместо этого, целесообразно анализировать иные параметры, например, количество отработанных часов головок. Альтернативным подходом является изучение лог-файлов. Значительное количество записей в журнале самодиагностики или журнале ошибок может свидетельствовать о проблемах с программным обеспечением. Этот способ особенно актуален для проверки накопителей Toshiba и Western Digital, поскольку они не имеют аналогов значения FARM, как у Seagate.

Heise подчёркивает, что длительный срок между датой изготовления и продажей также может указывать на использование товара. Жёсткий диск должен поступить к покупателю не позднее, чем через полгода после производства. Отсутствие лицевой наклейки с серийным номером и штрих-кодом также может являться признаком мошенничества. Подделываются и наклейки на верхней поверхности накопителя. В этом случае стоит проверить QR-код смартфоном. Обычно штрих-код ведёт на страницу проверки гарантии с уже введённым серийным номером. При подделке серийный номер придётся вводить вручную.

Издание Heise сообщило, что контрафактные жесткие диски, вероятно, прибыли из Китая. Компания Seagate неоднократно заявляла о своей непричастности к мошенническим схемам и обещала расследовать все инциденты.