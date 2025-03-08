Но при этом в компании отмечают, что стоимость может возрасти из-за повышенного спроса со стороны покупателей.

После дебюта видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT всплыли предположения о возможном повышении компанией рекомендованных цен на RDNA 4. Однако, свежие данные развеивают эти слухи, хотя и не исключает подорожания в дальнейшем.

По заявлению Фрэнка Азора из AMD, компания тесно сотрудничает с производителями карт для обеспечения достаточного количества продукции в магазинах. Несмотря на высокий интерес, компания стремится поддерживать рекомендованные розничные цены, без учета региональных налогов и сборов и после старта продаж. Это говорит о том, что изменения в рекомендованной стоимости линейки AMD RX 9070 не планируются, но возможность увеличения цен как со стороны партнёров, так и со стороны продавцов остаётся.

В текущей ситуации рыночные силы спроса и предложения, вероятно, будут решающими факторами в ценообразовании на видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT. Следовательно, единственный способ для AMD обеспечить цену, близкую к рекомендованной производителем, — это поддерживать адекватные объёмы поставок. Кажется, что в этом отношении AMD справляется намного лучше, чем Nvidia с запуском линейки RTX 5000.

Пример, опубликованный на Reddit, демонстрирует наличие 170 видеокарт RX 9070 и 440 единиц RX 9070 XT в магазине Illinois Micro Center. В то же время, видеокарты Nvidia RTX 5070 Ti и 5080 отсутствовали, а RTX 5090 и 5070 были представлены в количестве семи и десяти штук соответственно. Однако, онлайн-магазины, судя по всему, столкнулись с более высоким спросом, что подтверждается многочисленными сообщениями об отмене заказов из-за нехватки продукции и повышенного интереса на различных платформах.