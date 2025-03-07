Более того, адаптеры данной линейки заняли сразу несколько мест в первой десятке рейтинга.

Едва AMD начала реализацию дебютной партии GPU на архитектуре RDNA 4, как оказалась в топе рейтингов продаж. Компания заверяла о широкой доступности линейки RX 9070, и, хотя в ряде регионов видеокарты сметали с полок за считанные минуты, глобально у ритейлеров наблюдаются вполне приличные запасы.

Очевидно, что благодаря улучшенной доступности, RX 9070 XT и RX 9070 будут пользоваться огромной популярностью, что подтверждается обновлённым списком лидеров продаж видеокарт на Amazon. В этом списке первое место занимает XFX Radeon RX 9070 XT Mercury OC.

Это несколько неожиданно, учитывая, что новым видеокартам обычно требуется время, чтобы попасть в топ на Amazon, особенно в условиях дефицита. Видеокарта RX 9070 XT не просто возглавляет рейтинг, она уверенно занимает несколько позиций в первой десятке и двадцатке лучших.

В настоящее время шесть моделей RX 9070 XT входят в топ-10 самых популярных видеокарт, а около девяти – в топ-20. Radeon RX 9070 также демонстрирует хорошие результаты. Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC, несмотря на немного меньшую производительность при разнице в цене всего 50 долларов, удерживает четвёртое место. Далее следует XFX Radeon RX 9070 Swift OC на 11-й строчке, а ASUS RX 9070 OC занимает 22-е место.

Не только линейка RX 9070 лидирует на Amazon, но и предыдущее поколение RX 7000 также доминирует в первой десятке и двадцатке, оставляя Nvidia лишь несколько мест для RTX 4060 и RTX 3060. Новые видеокарты RTX 5000 почти не встречаются в списке 50 самых продаваемых на Amazon, что объясняется их ограниченной доступностью и чрезмерно высокой ценой.