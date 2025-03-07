В модернизированной модели компания полностью отказалась от гидравлики и не имеет проблем с утечкой жидкости

Спустя почти год после анонса обновленного Atlas, Boston Dynamics представила видео, демонстрирующее впечатляющие улучшения робота. Компания рассказывает о новых возможностях Atlas и объясняет причины отказа от гидравлической системы Atlas HD. Разработчики отмечают, что Atlas HD был сложным в обслуживании и грязным, а гидравлические технологии – дорогими.

Новая версия Atlas, лишенная гидравлики, исключает риски, связанные с утечками жидкости, характерные для предыдущей модели. Благодаря высокой манёвренности и отсутствию ограничений, свойственных человеку, робот стал быстрее и эффективнее. Теперь Atlas может двигаться в любом направлении, например, просто идти назад, не тратя время на разворот.

Boston Dynamics подтверждает свою цель создания Atlas как эффективного робота для профессиональной деятельности. В перспективе планируется его интеграция в автомобильное производство и адаптация к рабочим пространствам, спроектированным для людей. Пока неясно, унаследует ли новый Atlas сложные движения, ранее демонстрируемые Atlas HD. В прошлогоднем ролике к Хэллоуину Atlas разбирал компоненты автомобиля для владельца Hyundai.

Компания заявляет, что опыт практического применения поможет улучшить навыки Atlas как рабочего робота. Spot и Stretch уже доступны для приобретения. Важным аспектом является развитие искусственного интеллекта, который, по мнению Boston Dynamics, будет способствовать расширению возможностей Atlas.