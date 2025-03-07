Основные технические характеристики идентичны модели Redmi K80 Pro, но аккумулятор оказался слабже

Согласно предварительным данным, Xiaomi, по всей видимости, планирует всемирный запуск линейки Poco F7. Базовая модель Poco F7, вероятно, не будет представлена, но выход Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra практически гарантирован, при этом последний, судя по всему, впервые засветился в Geekbench.

Предполагаемый Poco F7 Ultra недавно был замечен в тестах Geekbench. Аппарат с модельным номером Xiaomi 24122RKC7G косвенно подтверждает информацию о том, что Poco F7 Ultra станет переименованной версией Redmi K80 Pro (24122RKC7C) для глобального рынка.

Результаты Poco F7 Ultra в Geekbench ИИ свидетельствуют о производительности, сопоставимой с устройствами на базе Snapdragon 8 Elite. Данные о количестве ядер и тактовой частоте процессора подтверждают использование новейшего флагманского чипсета Qualcomm. Также в списке характеристик указано наличие до 16 ГБ оперативной памяти.

Инсайдер Судханшу Амбхоре сообщает, что Poco F7 Ultra получит 6,67-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп, 50-мегапиксельный телеобъектив, 32-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 20-мегапиксельную фронтальную камеру, аккумулятор ёмкостью 5300 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт. Отмечается, что указанные спецификации практически идентичны характеристикам Redmi K80 Pro, за исключением аккумулятора меньшей ёмкости.