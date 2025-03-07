Согласно предварительным данным, Xiaomi, по всей видимости, планирует всемирный запуск линейки Poco F7. Базовая модель Poco F7, вероятно, не будет представлена, но выход Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra практически гарантирован, при этом последний, судя по всему, впервые засветился в Geekbench.
Предполагаемый Poco F7 Ultra недавно был замечен в тестах Geekbench. Аппарат с модельным номером Xiaomi 24122RKC7G косвенно подтверждает информацию о том, что Poco F7 Ultra станет переименованной версией Redmi K80 Pro (24122RKC7C) для глобального рынка.
Результаты Poco F7 Ultra в Geekbench ИИ свидетельствуют о производительности, сопоставимой с устройствами на базе Snapdragon 8 Elite. Данные о количестве ядер и тактовой частоте процессора подтверждают использование новейшего флагманского чипсета Qualcomm. Также в списке характеристик указано наличие до 16 ГБ оперативной памяти.
Инсайдер Судханшу Амбхоре сообщает, что Poco F7 Ultra получит 6,67-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп, 50-мегапиксельный телеобъектив, 32-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 20-мегапиксельную фронтальную камеру, аккумулятор ёмкостью 5300 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт. Отмечается, что указанные спецификации практически идентичны характеристикам Redmi K80 Pro, за исключением аккумулятора меньшей ёмкости.