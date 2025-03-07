Обычно компания не идёт на такие уступки, но из-за серьёзных недочётов в оптимизации в PlayStation решили пойти на встречу.

Политика возврата средств в PlayStation достаточно жесткая. Запрос на возврат принимается в течение двух недель с момента покупки, при условии, что игра не была загружена. Однако, в исключительных ситуациях, как это было с Cyberpunk 2077, Sony проявляет большую гибкость.

Хотя у Sid Meier's Civilization 7 отсутствует отдельная процедура возврата, похоже, что Sony стала более лояльной к игрокам, неудовлетворённым продуктом. Пользователь u/Garuff сообщает об успешном возврате полной стоимости игры, ссылаясь на постоянные вылеты, и предоставил скриншот переписки со службой поддержки PlayStation в качестве подтверждения.

u/Garuff не смог в точности воспроизвести всю беседу, но в следующем сообщении он обобщил, как примерно развивался диалог.

«Я хотел бы оформить возврат средств за Founder's Edition Civ 7. Я ознакомился с игрой, но столкнулся с многочисленными недочётами, включая внезапное вылеты каждые сорок минут, неудобства с интерфейсом и программные ошибки. Я надеялся на исправление ситуации с выходом обновления. Обновление было установлено, однако, проблемы не были решены. Я обратился к создателю игры, который не смог помочь в устранении неполадок, и порекомендовал запросить возврат в PlayStation. В связи с этим, я подаю заявку на возмещение стоимости игры, которая регулярно вылетает, изобилует багами, была выпущена недоработанной и, к сожалению, имеет критические недостатки», — заявил пользователь.

Компания PlayStation поинтересовалась у u/Garuff, предпринял ли он действия по восстановлению базы данных, переустановке игры и возвращению консоли к заводским настройкам, что было рекомендовано Firaxis. По утверждению пользователя, служба поддержки отметила, что это это расходится со стандартной политикой компании по возврату средств, но в порядке исключения они решили компенсировать стоимость покупки.

В отличие от ситуации с Cyberpunk 2077, это не является повсеместной практикой возврата денег за игру, временно удаленную из цифрового магазина. Однако, судя по всему, проблемы с этой игрой на PS5 достаточно серьёзны, чтобы оправдать более гибкие условия возврата, позволяя запросить возмещение даже после загрузки и игры. Учитывая, что многие пользователи отмечали аналогичные проблемы с вылетами, эта ситуация побудила других попытаться вернуть свои деньги.