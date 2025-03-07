Ранее появлялись сообщения, что компании начали выявлять дефектные GPU на стадии производства

Согласно недавним сообщениям, мобильные видеокарты RTX 5000-й серии, как и их настольные версии от Nvidia, подвержены дефекту, связанному с недостаточным количеством блоков растеризации (ROP). Heise Online, ссылаясь на HardwareLuxx, сообщает, что Nvidia обратилась к производителям ноутбуков с просьбой выявлять и изымать устройства с бракованными RTX 50-й серии, где ROP функционируют некорректно.

Однако, в Nvidia опровергают эту информацию, утверждая обратное. В заявлении для The Verge, компания сообщила, что проблема нехватки ROP не затрагивает мобильные графические процессоры. Журналисты The Verge запросили у Nvidia дополнительные разъяснения, на что компания ответила, что никаких дополнительных проблем нет.

Согласно информации, опубликованной Heise Online, ряд производителей ноутбуков в Азии активизировали свои усилия по выявлению бракованных устройств с дефектными графическими процессорами, лишенными блоков растеризации, до их попадания в продажу. Утверждается, что инициатором этой проверки выступила сама Nvidia.

Реакция Nvidia на появившиеся сообщения не даёт однозначного ответа на вопрос о существовании проблемы и её текущем статусе. Формулировка компании оставляет возможность того, что в некоторых ноутбуках серии RTX 50 действительно могли изначально отсутствовать ROP, однако, к моменту появления публичных отчётов об этом, дефект был устранён.