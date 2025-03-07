Повышение цен касается кроссовера GS3 и более крупного GS8.

Представительство GAC в России скорректировало стоимость двух моделей: кроссовера GS3 и более крупного GS8. Новые ценники коснулись всех комплектаций, представленных на российском рынке. Стоимость GS3 увеличилась на 50 тысяч рублей, а GS8 прибавил 100 тысяч рублей к каждой из предлагаемых версий.

GS3 доступен российским покупателям в пяти различных комплектациях. Все они оснащаются единственным двигателем – 1,5-литровым турбированным агрегатом мощностью 170 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. В феврале ценовой диапазон на эту модель варьировался от 2 399 000 до 2 799 000 рублей. Теперь же GS3 предлагается по цене от 2 449 000 до 2 849 000 рублей.

Более крупный GS8 предлагается исключительно с одним вариантом двигателя: двухлитровым четырехцилиндровым мотором мощностью 231 лошадиную силу, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Ранее доступные в четырех комплектациях, стоимостью от 3 999 000 до 4 749 000 рублей, теперь GS8 оцениваются в диапазоне от 4 099 000 до 4 849 000 рублей.

В конце февраля компания объявила о появлении на российском рынке третьей модели SUV под названием GS4, которая займёт среднюю позицию в модельном ряду. Этот кроссовер примерно на 25 сантиметров больше, чем GS3, но будет оснащаться аналогичной силовой установкой. Информация о ценах пока не разглашается.