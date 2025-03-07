В компании сообщили, что пользователи именно этой приставки смогут полноценно использовать технологии трассировки лучей

Как оказалось, наиболее впечатляющая версия Assassin's Creed Shadows на консолях будет доступна на PlayStation 5 Pro благодаря уникальным функциям, отсутствующим на стандартной PS5 и Xbox. Согласно недавней публикации в блоге PlayStation, грядущая игра от Ubisoft, релиз которой состоится в этом месяце, предложит несколько графических режимов как на PS5, так и на PS5 Pro. Все они будут поддерживать разрешение 4K посредством масштабирования. Примечательно, что все режимы визуализации будут в той или иной степени использовать трассировку лучей. Однако, в режиме производительности на обычной PS5 будет применяться выборочная трассировка, обеспечивающая улучшенное глобальное освещение только в Убежище.

В Assassin’s Creed Shadows на PlayStation 5 Pro будут реализованы улучшенные технологии трассировки лучей, обеспечивающие глобальное освещение с реалистичным рассеиванием света и отражениями на различных поверхностях. В режиме Fidelity игра будет работать с частотой 30 кадров в секунду, а в режиме Balanced – с 40 кадрами в секунду.

Ubisoft, помимо информации о режимах отображения Assassin’s Creed Shadows на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, представила 20-минутное видео с демонстрацией игрового процесса, в котором Наоэ и Ясукэ проникают во дворец Нидзё.

Релиз Assassin’s Creed Shadows запланирован на 20 марта для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S. Ubisoft ранее сообщала на Gamescom, что игра станет самым визуально впечатляющим проектом в серии.