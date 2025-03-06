В будущем ценники на новинки от «Красного гиганта» окажутся не такими приятными.

По предварительным данным, первоначальная партия видеокарт AMD Radeon RX 9070 будет продаваться по рекомендованной цене, но последующие поставки обойдутся дороже. Как сообщается, партнёры AMD планируют поднять цены на RX 9070 XT и RX 9070, начиная со второй партии.

Первоначально запуск линейки AMD RX 9070 казался успешным, благодаря широкой доступности. Однако, судя по всему, это продлится недолго. Несмотря на то, что официальные цены на RX 9070 XT и RX 9070 выглядят привлекательнее, чем у карт RTX 5070, ожидается значительный рост цен в ближайшем будущем, аналогичный предыдущим запускам.

По информации от шведского ритейлера INET, после распродажи первой партии, партнёры AMD и розничные продавцы будут реализовывать графические процессоры по ценам, превышающим РРЦ. Многие розничные сети уже получили запасы для продажи в день старта продаж, и, по имеющимся сведениям, некоторые получили более тысячи единиц каждой модели. Похоже, что доступность значительно выше, чем у видеокарт серии RTX 50.

Ввиду значительного спроса и ограниченного количества доступных видеокарт, производители и продавцы, вероятно, используют эту ситуацию для увеличения цен. По данным INET, после реализации текущих запасов RX 9070 и RX 9070 XT, новые поставки поступят с небольшой задержкой, но уже по более высоким ценам.

Точный размер повышения цен пока не раскрывается, но он будет ощутимым. Уже сейчас некоторые ритейлеры предлагают видеокарты по цене до 849 долларов, что на 250 долларов превышает рекомендованную производителем розничную цену RX 9070 XT. Хотя это можно объяснить более премиальными исполнениями от имениты брендов. В настоящее время, ряд производителей, включая XFX, PowerColor, ASRock и Sapphire, предлагают базовые версии видеокарт по рекомендованной цене. Gigabyte и ASUS, напротив, реализуют более дорогие модели. Ожидается, что после реализации текущих запасов, последующие партии будут поставляться по увеличенным ценам.