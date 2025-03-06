Однако, речь идёт лишь о мобильной версии чипа. До настольного флагмана новинке далеко

На платформе PassMark были проведены тесты трёх инженерных образцов Nvidia GeForce RTX 5070, результаты которых оказались ниже ожидаемых. Хотя ранее сообщалось о трудностях данного бенчмарка с видеокартами Blackwell из-за прекращения поддержки 32-битной архитектуры, сейчас эта проблема устранена.

В среднем, образцы показали результат в 27 105 баллов G3D в наборе тестов, включающем запуски в DirectX9-12 и тест вычислительных возможностей графического процессора. Этот показатель позволяет GeForce RTX 5070 занять позицию немного ниже GeForce RTX 4090 в общей таблице производительности. Однако, важно отметить, что речь идёт о мобильной версии чипа — RTX 4090М, а не о более мощной настольной версии.

После анонса GeForce RTX 5070 от Nvidia прозвучало заявление о её сопоставимой с RTX 4090 производительности, при цене всего в 549 долларов. Вероятно, Дженсен Хуанг немного слукавил, ведь для такого утверждения RTX 5070 достаточно было показать схожий результат с RTX 4090 лишь в единичном синтетическом бенчмарке или игре.

Используя технологию Multi Frame Generation (MFG) для компенсации недостающей мощи, новая карта Blackwell приближается к уровню RTX 4090, игнорируя возможные проблемы с задержкой. Детальный обзор RTX 5070 показал, что с MFG x4 она способна выдавать 87 FPS в Star Wars Outlaws при 4K с максимальными настройками и трассировкой лучей. В тестах RTX 4090 показывала около 90 FPS с обычной генерацией кадров и трассировкой лучей. Таким образом, заявление Nvidia имеет под собой основания, хоть и вызывает определённые сомнения.

Тесты GeForce RTX 5070 в PassMark демонстрируют незначительное превосходство над предшественниками, такими как RTX 4070 и RTX 4070 Ti, хотя в испытаниях карта Blackwell оказалась немного лучше, чем GeForce RTX 4070 Ti. RTX 4090 для настольных ПК пока не сравнивалась напрямую, но опережает RTX 5070 на 41,4% по средней производительности. Несмотря на то, что энтузиасты поймут субъективность заявлений Nvidia, говорить, что RTX 5070 достигает уровня RTX 4090 попросту бесчестно.