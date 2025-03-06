По его мнению, технологические компании и так будут вынуждены переехать в США из-за торговых пошлин

В своём первом обращении к Конгрессу после инаугурации в январе 2025 года, президент США Дональд Трамп призвал законодателей отказаться от Закона о чипах. Он заявил, обращаясь к спикеру Палаты представителей, что сэкономленные средства следует направить на сокращение государственного долга или использовать по усмотрению Конгресса. В телевизионном выступлении он назвал Закон о чипах ужасным и отвратительным, подчеркнув, что выделенные Штатами сотни миллиардов долларов не приносят результатов, поскольку средства не используются эффективно.

Закон о чипах и науке, принятый при поддержке обеих партий во время президентства Байдена, предусматривает выделение 52 миллиардов долларов в виде субсидий для компаний. Intel стала крупнейшим получателем, получив около 7,9 миллиарда долларов. Общий объём финансирования включает дополнительные льготные кредиты на сумму 75 миллиардов долларов. Среди получателей федерального финансирования также значатся такие корпорации, как TSMC, Micron, Samsung, Texas Instruments и GlobalFoundries. Общий объём выделенных средств достиг 33 миллиардов долларов, что свидетельствует о юридически обязывающих соглашениях, которые правительству будет сложно отменить. Администрация Байдена стремилась завершить процесс распределения до окончания своего срока.

Стоит отметить, что данные субсидии не предоставляются в виде единовременных денежных переводов сразу после утверждения. Вместо этого выплаты осуществляются поэтапно, по мере достижения получателем заранее установленных целей. Именно эта система задержек в финансировании по закону вызвала недовольство Intel, поскольку к январю 2025 года компания получила лишь 2,2 миллиарда долларов из обещанных 7,86 миллиарда. После возвращения в Белый дом, Трамп отдаёт предпочтение введению таможенных пошлин, а не финансированию стимулов для производителей микросхем, строящих полупроводниковые предприятия в США.

Незадолго до выступления Трампа, США ввели 25% тарифы на товары из Канады и Мексики. Кроме того, он увеличил вдвое пошлины на китайскую продукцию, подняв их до 20%. Трамп подчёркивает, что многие компании объявили об инвестициях в страну в первые месяцы его президентства. Стоит подчеркнуть, что TSMC уже вложила значительные средства, а именно 65 миллиардов долларов, в строительство своего завода в Аризоне и планирует увеличить инвестиции еще на 100 миллиардов долларов для расширения производства.