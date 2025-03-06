Судя по всему, магазин решил избавиться от невостребованных товаров за счёт дефицита видеокарт Nvidia

Один из магазинов Тайваня решил устроить для своих клиентов акцию. Пользователям можно приобрести RTX 5090 по рекомендованной производителем стоимости. Однако, в нагрузку потребуется приобрести несколько десятков устаревшых материнских плату с сокетом LGA 1700.

В данном случае речь идёт не об одной, а о целом комплекте из 40 материнских плат Gigabyte H610M-K DDR4. Тайваньский ритейлер Momoshop предлагает к покупке набор за 191 500 тайваньских долларов, что эквивалентно 5833 долларам США. В комплект входит видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC и сорок малогабаритных плат, которые вряд ли удастся выгодно перепродать.

Комплект RTX 5090 от Momoshop – один из самых оригинальных способов избавиться от старых запасов. Увязка видеокарты с одной недорогой материнской платой H610M-K DDR4 была бы понятна, учитывая стремление снизить общую стоимость. Но включение сорока таких плат поднимает цену всего комплекта до абсурдных высот, превышая стоимость самой GeForce RTX 5090 более чем в два раза.

Ожидаемая цена GeForce RTX 5090 FE и базовых моделей – около 2000 долларов, а более премиальные версии 2599 и выше. В условиях ограниченной доступности рыночная стоимость может взлететь до 3000 долларов и даже превысить эту отметку в отдельных регионах. Практика объединения видеокарт с дополнительными компонентами для борьбы с дефицитом и перекупщиками не нова, но этот конкретный случай поражает своей неординарностью.

С одной стороны, рекомендованная стоимость GeForce RTX 5090 делает её недоступной для большинства потребителей, желающих приобрести даже базовую версию этого графического процессора. С другой стороны, предлагаемые комплектации порой граничат с абсурдом. Возможно, у продавца скопились нереализованные материнские платы Gigabyte H610M, но маловероятно, что кто-то захочет переплатить более 3000 долларов за подобный комплект.

GeForce RTX 5090 является самым производительным игровым GPU, но стоит дождаться его широкой доступности. Альтернативным вариантом может стать приобретение прошлогодних флагманов RTX 40-й серии, таких как RTX 4090.