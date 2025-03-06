Сообщается, что новинка должна будет конкурировать с аналогичными моделями от Xiaomi и Oppo.

Согласно свежей информации, Oppo, вероятно, расширит линейку своих флагманских Android-смартфонов Find X8, выпустив Mini-версию. Похоже, что Honor может последовать этому примеру с серией флагманских смартфонов Magic7.

Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station предполагает, что один из грядущих флагманов получит экран диагональю 6,3 дюйма, как ожидается у Xiaomi 15 и возможно у OnePlus 13T.

Эта информация несколько необычна, так как, по слухам, Honor также планирует выпустить среднебюджетный смартфон 400-й серии с аналогичным экраном, что делает этот размер дисплея всё более популярным. В последние годы топовый компактный телефон сложно было очень сложно найти. Однако, за последнее время всё больше слухов о таких моделях.

Вместе с тем, есть основания полагать, что выход нового флагманского устройства совпадёт с презентацией ещё одного смартфона, отличающегося ультратонким дизайном. Ожидается, что в будущем смартфоны с аккумуляторами, близкими к 5000 мАч, будут развиваться именно в этом направлении.

Предполагается, что релиз Magic7 Mini или Magic7 Slim состоится одновременно с анонсом следующего топового складного смартфона от Honor, а также высокопроизводительного аппарата среднего ценового сегмента в течение 2025 года.