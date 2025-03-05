Новая технология решает проблемы с ухудшением детализации, которые наблюдались у предыдущей версии.

Накануне специалисты Digital Foundry поделились впечатлениями об AMD FSR 4 – обновлённой версии технологии масштабирования, основанной на машинном обучении и предназначенной для видеокарт RDNA 4. Тестирование показало, что FSR 4 немного уступает FSR 3 в производительности. В начальной сцене Ratchet & Clank: Rift Apart технология FSR 4 оказалась примерно на 8% медленнее при настройках производительности.

Тем не менее, Digital Foundry считает, что улучшение качества изображения оправдывает снижение производительности. Новая версия технологии решает ключевые проблемы предшественницы: эффекты частиц больше не создают ореолов, прозрачные поверхности сохраняют детализацию, утраченную в FSR 3, а объекты с низкой скоростью движения демонстрируют улучшенную детализацию. Самым значительным улучшением стало качество обработки сложных движений, где FSR 4 превосходит предшествующие версии данной функции.

AMD FSR 4 представляет собой значительный прогресс в сравнении с прошлыми итерациями технологии масштабирования, а в некоторых ситуациях демонстрирует превосходящее качество картинки по сравнению с Nvidia DLSS на базе устаревшей CNN. В частности, при отсутствии движения или на малых скоростях, AMD обеспечивает более детализированное изображение.

Всё же, DLSS с новой архитектурой Transformer обеспечивает большую детализацию, и в этом аспекте FSR 4 уступает Nvidia. Однако, при обработке движущихся объектов, FSR 4 демонстрирует сопоставимые результаты с DLSS, что является впечатляющим достижением, учитывая отставание FSR 3 в плане качества изображения. Пользователи видеокарт RX 9000 серии получают в своё распоряжение эффективное решение для масштабирования. FSR 4 доступна исключительно для видеокарт RDNA 4, включая RX 9070 и RX 9070 XT.