Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
MLID: Поставки Radeon RX 9070 XT будут примерно в 10 раз больше, чем GeForce RTX 5080
Дефицита с новинками от AMD быть не должно. Однако, цены большинства моделей будут выше РРЦ

После выхода обзоров RTX 5070 стало ясно, что её реальная производительность существенно отличается от заявленной Nvidia на CES 2025. Карта вызвала крайне негативную реакцию. Gamers Nexus обвинили Nvidia в обмане, а Hardware Unboxed назвали её худшей моделью 70-й серии.

Неудовлетворительные характеристики RTX 5070 создают благоприятные условия для RX 9070 и RX 9070 XT от AMD. Завтра, 6 марта, ожидается дебют новых видеокарт AMD RDNA 4 по цене 549 и 599 долларов соответственно. Помимо привлекательной стоимости, AMD планирует обеспечить широкую доступность RX 9070 и RX 9070 XT на старте продаж. По информации из различных источников, приобрести новые видеокарты AMD будет значительно проще, чем карты RTX 5000. Moore’s Law Is Dead раскрывает некоторые подробности о выходе новинок.

Общеизвестно, что на старте продаж видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 были в дефиците. Даже сейчас, спустя месяц после релиза, приобрести их по рекомендованной производителем цене практически нереально. Аналогичная ситуация наблюдалась и с RTX 5070 Ti, которая также столкнулась с проблемами доступности. Согласно информации MLID, объёмы поставок RX 9070 XT на момент запуска будут примерно в 10 раз выше, чем у RTX 5080. Однако, "значительная часть предложений превышает рекомендованную цену". Тем не менее, заявленная рекомендованная цена RX 9070 XT в 599 долларов ниже, чем у конкурентов от Nvidia.

В дополнение к этому, источник утверждает, что RX 9070 XT будет доступна в гораздо большем количестве экземпляров по сравнению с RX 9070. Объём поставок RX 9070, по словам инсайдера, будет сопоставим с RX 6800, менее производительной версией RX 6800 XT. Это вполне логично, учитывая, что AMD установила цену на RX 9070 всего на 50 долларов ниже, чем на XT, что явно указывает на стремление компании стимулировать геймеров к покупке XT.

Кроме информации об RX 9070, MLID также поделился данными о доступности RTX 5070 на старте продаж. Прогнозируется, что RTX 5070 столкнётся с таким же дефицитом при запуске, как и другие видеокарты RTX 5000-й серии. Предполагается, что цены на эту видеокарту будут крайне невыгодными для покупателей, и ситуация с поставками в ближайшем будущем не улучшится.

#amd #nvidia #видеокарты #рынок #rx 9070
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
18
Xiaomi выпустила смартфон Poco M7 5G по цене 115 долларов
1
Строительство дублера самого длинного тоннеля России начнется в мае 2025 года
+
DeepSeek представила высокопроизводительную файловую систему 3FS с открытым исходным кодом
4
В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию приостановил работу крупнейший в стране завод
3
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10Б
6
Японский космический корабль впервые в мире пробует приблизитья к космическому мусору
+
В тесте ToyShop с трассировкой пути RX 9070 XT показала отставание от конкурента в качестве картинки
17
Windows 11 теперь показывает загрузку процессора по-новому
4
GTA 5 Enhanced будет весить в Steam на 22Gb меньше, чем GTA 5 Legacy
2
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
44
В России идет расконсервация ранее закрытого производства этаноламинов
+
Команда НАСА запечатлела демонстрационный самолет XB-1, достигший сверхзвуковой скорости
+
В Крыму построят новую железную дорогу
+
Видеокарты AMD Radeon RX 9000 и более поздние будут официально поддерживать только режим UEFI
2
В честь 80-летия Победы, на парад пригласили израильскую делегацию
+
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
24
Ulefone анонсировала защищённые Armor 34 Pro, 33 Pro с батареей 25500 мАч и Armor Mini 4 с кнопками
+
API Vulkan начал превосходить CUDA в машинном обучении
2
NVIDIA GeForce RTX 5070 до 25% быстрее RTX 4070 без трассировки лучей, с трассировкой — на 15%
9

Популярные статьи

"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)
12
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
115
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 2-я часть
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
150
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
20
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
34

Сейчас обсуждают

San Sanich
17:18
Самые дорогие слова в мире: "Су"а, бл! #ь". Дороже всего обходятся.
Премьер Туск: США остановили отправку военной помощи Украине через Польшу
dimkahon
17:17
гамно.. даже до 4080 не дотягивает
Результаты нескольких тестов AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT появились в Сети перед публикацией обзоров
Павел Фролов
17:14
Осталось только дождаться, когда туда завезут Openwrt. 👹
Asus представила игровой роутер ROG Strix GS7 с поддержкой Wi-Fi 7 и девятью портами 2.5 Гбит/с
sammievanhalen
17:01
"а после запуска сжирает 1 гигабайт оперативной памяти". А уж если три вкладки в браузере открыть.. А установка на NTFS раздел имеет смысл в дуалбуте с виндой, но это удел слабых.
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Ярослав Калашников
17:00
В чём траблы если ты дома, то подключать ноут к монитору, закрывать его и забывать что у тебя не ПК, а ноутбук? А как надо уйти, отключил провод от монитора, да пошёл
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
dimkahon
16:56
Я написал, куда.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
dimkahon
16:50
Отслюнявь за кусок кала 7900 gre/xt/xtx, в чем проблема? А хочешь скажу? За все время своего существования ATi/AMD не создала практически ни одной прорывной технологии и всегда была в роли догоняющего...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
Апшеронский скакел
16:47
Только вот 960 стоила $199 1060 - $299, а всякие Palit тогда стоили $249 А вот за 5070 просят $750, не дохрена ли? Тем более из-за дефицита она не будет стоить $750, хотя бы $1000 стоила Это уже полны...
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Nvidia&Intel Hater
16:45
так все это конечно же должно стоять.у меня оно и без стима в наличии ибо куча где требуется
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Чaтo - -- - Бoт
16:45
Же суи корсар!
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем