Дефицита с новинками от AMD быть не должно. Однако, цены большинства моделей будут выше РРЦ

После выхода обзоров RTX 5070 стало ясно, что её реальная производительность существенно отличается от заявленной Nvidia на CES 2025. Карта вызвала крайне негативную реакцию. Gamers Nexus обвинили Nvidia в обмане, а Hardware Unboxed назвали её худшей моделью 70-й серии.

Неудовлетворительные характеристики RTX 5070 создают благоприятные условия для RX 9070 и RX 9070 XT от AMD. Завтра, 6 марта, ожидается дебют новых видеокарт AMD RDNA 4 по цене 549 и 599 долларов соответственно. Помимо привлекательной стоимости, AMD планирует обеспечить широкую доступность RX 9070 и RX 9070 XT на старте продаж. По информации из различных источников, приобрести новые видеокарты AMD будет значительно проще, чем карты RTX 5000. Moore’s Law Is Dead раскрывает некоторые подробности о выходе новинок.

Общеизвестно, что на старте продаж видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 были в дефиците. Даже сейчас, спустя месяц после релиза, приобрести их по рекомендованной производителем цене практически нереально. Аналогичная ситуация наблюдалась и с RTX 5070 Ti, которая также столкнулась с проблемами доступности. Согласно информации MLID, объёмы поставок RX 9070 XT на момент запуска будут примерно в 10 раз выше, чем у RTX 5080. Однако, "значительная часть предложений превышает рекомендованную цену". Тем не менее, заявленная рекомендованная цена RX 9070 XT в 599 долларов ниже, чем у конкурентов от Nvidia.

В дополнение к этому, источник утверждает, что RX 9070 XT будет доступна в гораздо большем количестве экземпляров по сравнению с RX 9070. Объём поставок RX 9070, по словам инсайдера, будет сопоставим с RX 6800, менее производительной версией RX 6800 XT. Это вполне логично, учитывая, что AMD установила цену на RX 9070 всего на 50 долларов ниже, чем на XT, что явно указывает на стремление компании стимулировать геймеров к покупке XT.

Кроме информации об RX 9070, MLID также поделился данными о доступности RTX 5070 на старте продаж. Прогнозируется, что RTX 5070 столкнётся с таким же дефицитом при запуске, как и другие видеокарты RTX 5000-й серии. Предполагается, что цены на эту видеокарту будут крайне невыгодными для покупателей, и ситуация с поставками в ближайшем будущем не улучшится.