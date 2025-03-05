UL, создатели 3DMark, трудятся над новой, более требовательной версией теста трассировки лучей под названием 3DMark Solar Bay Extreme. Этот тест разработан для максимальной нагрузки на современные графические процессоры. Как и предшественник, новая версия будет кроссплатформенной и доступной для Android, iOS и Windows.
Оригинальный 3DMark Solar Bay, выпущенный летом 2023 года, является тестом трассировки лучей, предназначенным для смартфонов, планшетов и ноутбуков. Стоит отметить, что для мобильных устройств также существует облегченная версия Steel Nomad, названная 3DMark Steel Nomad Light.
С момента появления трассировки лучей в мобильных графических процессорах, разработанных компаниями, как AMD, Apple, Arm, Intel, Imagination Technologies, Nvidia и Qualcomm, прошло несколько поколений. Теперь они не только быстро адаптируются к новым графическим эффектам, но и постоянно увеличивают свою производительность. Это привело к тому, что существующий тест 3DMark Solar Bay уже не представляет собой столь серьёзную проблему для современного оборудования, как это было два года назад.
В ответ на это, компания UL, создатель 3DMark, разрабатывает обновлённую версию — 3DMark Solar Bay Extreme. Новая версия будет учитывать возросшую мощность и снова станет серьёзным испытанием для графических процессоров с поддержкой трассировки лучей. Ожидается, что нагрузка на графический процессор в 3DMark Solar Bay Extreme будет в 3-5 раз выше, чем в оригинальной версии.
Чтобы соответствовать этой цели, тест переходит к абсолютно новой серии испытаний, предлагающей гораздо более высокий уровень детализации и демонстрирующей существенно больше эффектов трассировки лучей. Помимо уже знакомых отражений с трассировкой лучей на отражающих объектах, 3DMark Solar Bay Extreme также включает RT-отражения от неровных и матовых поверхностей, а также для стекла с соответствующим преломлением света.
В то же время, дата запуска 3DMark Solar Bay Extreme остаётся неизвестной, и UL не уточняет даже приблизительный квартал выпуска. На данный момент известно лишь, что планируется дальнейшее расширение с более высокими требованиями к производительности.