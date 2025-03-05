Вариант Extreme потребует от графических процессоров в 5 раз больше производительности, чем базовое приложение

UL, создатели 3DMark, трудятся над новой, более требовательной версией теста трассировки лучей под названием 3DMark Solar Bay Extreme. Этот тест разработан для максимальной нагрузки на современные графические процессоры. Как и предшественник, новая версия будет кроссплатформенной и доступной для Android, iOS и Windows.

Оригинальный 3DMark Solar Bay, выпущенный летом 2023 года, является тестом трассировки лучей, предназначенным для смартфонов, планшетов и ноутбуков. Стоит отметить, что для мобильных устройств также существует облегченная версия Steel Nomad, названная 3DMark Steel Nomad Light.

С момента появления трассировки лучей в мобильных графических процессорах, разработанных компаниями, как AMD, Apple, Arm, Intel, Imagination Technologies, Nvidia и Qualcomm, прошло несколько поколений. Теперь они не только быстро адаптируются к новым графическим эффектам, но и постоянно увеличивают свою производительность. Это привело к тому, что существующий тест 3DMark Solar Bay уже не представляет собой столь серьёзную проблему для современного оборудования, как это было два года назад.

В ответ на это, компания UL, создатель 3DMark, разрабатывает обновлённую версию — 3DMark Solar Bay Extreme. Новая версия будет учитывать возросшую мощность и снова станет серьёзным испытанием для графических процессоров с поддержкой трассировки лучей. Ожидается, что нагрузка на графический процессор в 3DMark Solar Bay Extreme будет в 3-5 раз выше, чем в оригинальной версии.

Чтобы соответствовать этой цели, тест переходит к абсолютно новой серии испытаний, предлагающей гораздо более высокий уровень детализации и демонстрирующей существенно больше эффектов трассировки лучей. Помимо уже знакомых отражений с трассировкой лучей на отражающих объектах, 3DMark Solar Bay Extreme также включает RT-отражения от неровных и матовых поверхностей, а также для стекла с соответствующим преломлением света.

В то же время, дата запуска 3DMark Solar Bay Extreme остаётся неизвестной, и UL не уточняет даже приблизительный квартал выпуска. На данный момент известно лишь, что планируется дальнейшее расширение с более высокими требованиями к производительности.