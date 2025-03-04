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Zelikman
Видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT будет доступна с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти
На это указывают сведения из базы данных EEC.

Конкуренция на рынке графических процессоров становится всё более напряженной, и выпуск серии AMD RX 9070, похоже, укрепляет позиции AMD. Однако, информация о более доступной серии AMD RX 9060 пока ограничена, и компания не предоставила никаких существенных деталей, кроме сроков выпуска. Недавние записи в базе данных EEC указывают на то, что адаптеры Radeon RX 9060 XT будут доступны с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти.

Предполагается, что серия AMD RX 9060 будет конкурировать с Nvidia GeForce RTX 5060, и данные из списка EEC подтверждают эту гипотезу. Выпуск Radeon RX 9060 XT в двух вариантах с разным объёмом видеопамяти говорит о том, что эта модель, вероятно, нацелена на конкуренцию с GeForce RTX 5060 Ti, которая, по слухам, также будет представлена в версиях с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти. Нельзя с уверенностью говорить о прямом копировании стратегии Nvidia со стороны AMD, но влияние прослеживается. 

Несмотря на скудность информации о серии AMD RX 9060, предполагается использование Navi 44, графического процессора начального уровня, с объёмом памяти до 16 ГБ. Это будет зависеть от позиционирования, выбранного AMD для этих карт. Пока что ожидается выпуск всего двух моделей в этой линейке, аналогично серии RX 9070. Представители «Красного гиганта» сообщили о планах представить линейку во втором квартале 2025 года, ориентировочно в апреле, совпадая по времени с выходом 60-й серии Nvidia.

#amd #видеокарты #radeon #rx 9060 xt
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