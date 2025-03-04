Температуры чипов памяти доходят до 94 градусов, практически достигая критических значений

Презентация передовых видеокарт AMD RDNA 4 состоялась несколько дней назад, и их поступление в розничную продажу запланировано на 6 марта. Благодаря тому, что некоторые пользователи, преимущественно обозреватели, получили образцы видеокарт заранее, стало известно об особенностях их работы, помимо заявленной производительности.

Недавно появились данные об одном из первых тестов FurMark видеокарты Radeon RX 9070 XT, демонстрирующем хорошие температурные показатели при максимальной нагрузке. В другом утёкшем тесте, опубликованном пользователем на форуме Bilibili, показано, что, несмотря на стабильную температуру ядра, чипы видеопамяти могут быть подвержены перегреву.

Представлены два разных скриншота GPU-Z, демонстрирующие, как различные версии Radeon RX 9070 XT достигают температур около 90 градусов на VRAM. В первом случае, при полной нагрузке, температура горячей точки видеокарты достигает 63 градусов, в то время как температура памяти достигает 88. Во втором случае, адаптер нагревается до 79 градусов в горячей точке, а VRAM – до 94.

Любопытно, что значение потребления в первом сценарии составляет всего 237 Вт, что вызывает вопросы. Возможно, это неточность или какое-то несоответствие, однако, в втором случае GPU-Z демонстрирует более адекватное значение мощности в 329 Вт. Пользователь уточнил, что первая карта, вопреки ожиданиям, также является RX 9070 XT, а не какой-либо другой моделью.

Что касается предельной температуры VRAM, RX 9070 XT почти достигла критической отметки в 95 градусов. Это может быть связано с недостаточной вентиляцией корпуса или, более вероятно, проблемами с термоинтерфейсом. Хотя это не нанесёт прямого вреда видеокарте, продолжительное воздействие таких температур на VRAM может привести к снижению производительности. Высокие температуры по чипам памяти также чреваты снижением потенциала для её разгона, что, безусловно, разочарует любителей оверклокинга.