Это самая быстропродающаяся игра за 45 лет истории CAPCOM.

Компания CAPCOM сообщила о новом рекорде продаж Monster Hunter Wilds. За первые три дня после релиза было реализовано свыше восьми млн копий, что стало самым быстрым показателем за всю 45-летнюю историю существования японского издателя.

Этот рекорд не вызывает удивления, учитывая огромный интерес к игре после успешных Monster Hunter World и Rise. В прошедшие выходные Monster Hunter Wilds достигла пика в 1,38 миллиона одновременных пользователей в Steam, войдя в пятерку самых популярных игр платформы.

Несмотря на это, отзывы пользователей остаются довольно низкими — 58%, преимущественно из-за проблем с производительностью игры на ПК. На данный момент CAPCOM не сообщала о планах по улучшению технической составляющей игры, однако, существуют модификации, способные помочь в решении этих проблем.

Monster Hunter Wilds является закономерным развитием концепции, впервые реализованной в Monster Hunter World, и является одной из лучших частей серии. Опытные игроки замечают снижение сложности, а оптимизация для ПК могла бы быть более качественной.

Примечательно, что CAPCOM также повысила Рёдзо Цуджимото, продюсера франшизы, что, вероятно, связано с выдающимися показателями продаж серии. С первого апреля он заменит Йоити Эгаву в должности исполнительного директора и директора по продуктам.