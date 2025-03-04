Дональд Трамп поручил своей команде разработать план ослабления ограничений, чтобы улучшить отношения с Москвой.

Соединённые Штаты рассматривает возможность ослабления антироссийских санкций в рамках усилий по восстановлению двусторонних отношений и прекращению боевых действий на Украине. По информации Reuters, ссылающегося на свои источники, Дональд Трамп планирует насладить диалог с Москвой, что может привести к пересмотру действующих ограничений.

Госдепартаменту и Министерству финансов поручено разработать список ограничений, которые можно ослабить. Этот документ станет основой для обсуждения с российскими представителями в ближайшие дни. Цель переговоров — улучшение дипломатических и экономических связей между государствами, которые значительно ухудшились после введения санкций в 2022 году.

Среди возможных мер рассматривается снятие ограничений с отдельных российских компаний, физических лиц, включая некоторых олигархов, попавших под санкционный режим. Однако, конкретные условия, которые Вашингтон может выдвинуть в обмен на смягчение санкций, пока остаются неясными.

Эксперты отмечают, что такой шаг может вызвать неоднозначную реакцию со стороны американских союзников по Североатлантическому альянсу. Хоть администрация Трампа и настроена принести мир на Украину, большинство европейских стран подталкивают Зелинского к продолжению конфликта. Британия предлагает вести боевые действия до тех пор, пока Киев не получит позицию силы. Хотя с каждым днём для Украины ситуация лишь усугубляется.