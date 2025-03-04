В среднем стоимость выросла на 70-80 долларов в зависимости от исполнения. С РРЦ больше нет ни одной модели.

Несмотря на схожие параметры AMD Radeon RX 9070 XT и RTX 5070 Ti, наблюдается тенденция к увеличению цен на видеокарты Nvidia со стороны партнёров-производителей. В частности, MSI подняла стоимость своих вариантов RTX 5070 Ti по сравнению с ценой на старте продаж 20 февраля. При этом видеокарта от AMD сама по себе должна стоить на порядок дешевле — 599 долларов.

Похожая ситуация произошла с RTX 5080, стоимость которой резко возросла уже через неделю после выхода. Для RTX 5070 Ti версия Founders Edition отсутствует, но Nvidia установила рекомендованную цену для неразогнанных карт на уровне 750 долларов. Однако, покупателям предоставлялось мало возможностей приобрести Blackwell по этой цене. Практически все версии RTX 5070 Ti изначально предлагались по ценам, превышающим рекомендованные производителем, а сейчас MSI увеличивает стоимость всех своих модификаций.

Ввиду регулярных поставок, онлайн-магазин MSI стал излюбленным местом для перекупщиков и геймеров. Согласно обновлённому прайсу, базовая модель RTX 5070 Ti 16G Shadow 3X теперь оценивается в 820 в отличие от прежних 750. Модели RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X OC и GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC Plus также подорожали на 70-80 долларов в условиях дефицита.

Похоже, MSI стала одной из первых компаний, пересмотревших в сторону увеличения стоимость RTX 5070 Ti. Схожая ситуация сложилась и с Asus, когда цена её RTX 5080 Prime, изначально составлявшая 1000 долларов, выросла до 1200 долларов. Соблюдение рекомендованной Nvidia розничной цены до релиза позволяет ресурсам включить карты в свои первые обзоры. Некоторые эксперты предполагают, что производители планировали установить более высокую цену на видеокарты до официального объявления Nvidia.