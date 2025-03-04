Flexible Briefcase получил диагональ 18,1 дюйма и разрешение 2000х2664 пикселей.

На выставке MWC 2025 компания Samsung Display удивила публику рядом инновационных складных разработок. Однако, наиболее экстравагантным устройством оказался Flexible Briefcase. Его конструкция, как подсказывает название, имитирует портфель. Samsung Display снабдила его двумя ручками, смыкающимися в центре в закрытом состоянии. Функциональность портфеля расширена благодаря корпусу устройства, на котором расположены кнопки включения и регулировки громкости.

Компания Samsung Display не предоставила возможность протестировать Flexible Briefcase. Вместо этого, организация представила ряд характеристик экрана, включая применение 18,1-дюймовой QD-OLED панели. По сути, Flexible Briefcase берёт свои корни от Flex Note, продемонстрированного Samsung Display в 2022 году.

Панель обладает радиусом изгиба 4,5 R. Родное разрешение в 2000х2664 пикселей имеет плотность пикселей 184 PPI. Однако, пока неясно, собираются ли какие-либо производители применять этот большой экран в будущих складных ноутбуках.