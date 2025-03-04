Проставки продолжаются через фирмы-прокладки в соседних странах, включая Малайзия, Вьетнам и Тайвань

Невзирая на ужесточение экспортных ограничений со стороны Соединённых Штатов на поставки ИИ-ускорителей Nvidia в Китай, китайские организации продолжают находить способы получения передовых моделей Blackwell. Как сообщает Wall Street Journal, поставщики обходят ограничения, используя фирмы-прокладки, оформленные в соседних государствах, таких как Малайзия, Вьетнам и Тайвань.

Трейдеры, занимающиеся обходом американских экспортных ограничений, устанавливают надбавку к цене. Если обычно чипы Blackwell обходятся от 30-40 тысяч долларов, то есть сервер с восемью чипами обойдется в 240-320 тысяч долларов, то перекупщики могут взымать за те же решения 600 тысяч долларов. Причём такая цена не смущает конечных покупателей

Китайские компании, довольные прошлой, но всё ещё подсанкционной моделью H200, могут приобрести её по значительно сниженной стоимости. Кластер из восьми GPU предлагается примерно за 250 000 долларов. При этом, данные процессоры доступны для заказов даже в небольших количествах, менее ста штук. Для более крупных партий потребуется подождать около месяца, что, учитывая текущую ситуацию, является относительно небольшим сроком.

Китайские компании, по имеющимся данным, не первый раз находят способы обойти американские санкции. Ранее, в декабре прошлого года, китайский предприниматель демонстрировал в сети наличие у него 200 графических процессоров H200. Он также утверждал, что его знакомый уже более двух лет занимается нелегальным ввозом ИИ-чипов и даже гордился тем, что дважды попадал в санкционные списки Соединённых Штатов.

Очевидно, что американские ограничения и санкции не достигают цели в сдерживании поставок микросхем в Китай, что подтверждается заявлением экс-министра торговли США Джины Раймондо, считающей эти меры неэффективными. Причина кроется в том, что, в отличие от ASML с ограниченным числом покупателей, у Nvidia чрезвычайно широкая сеть клиентов, что делает невозможным прослеживание конечного местонахождения каждого произведённого ею чипа. Отследить, куда в конечном счёте попадает каждый продукт, практически невозможно.