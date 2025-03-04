За производительность устройство отвечает китайский процессор Unisoc T9100.

Nubia, известный производитель игровых смартфонов и аксессуаров, продемонстрировал свои последние разработки на MWC 2025 в Барселоне. Компания выпускает не только топовые флагманы RedMagic и Z, но и аппараты среднего ценового сегмента, предлагая продвинутые игровые функции по более доступной цене. В рамках этой стратегии представлен Nubia Neo 3 GT 5G.

Смартфон обладает улучшенными фирменными чертами, такими как триггеры, линейный вибромотор, подсветка и эффективная система охлаждения. Также реализовано специальное ПО для игр.

Смартфон Nubia Neo 3 GT 5G получил OLED-экран с разрешением 2392х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной платформы используется процессор Unisoc T9100. Конфигурация памяти предусматривает до 24 ГБ оперативной памяти с динамическим расширением и 256 ГБ встроенного хранилища.

Для поддержания стабильной производительности в играх предусмотрена система охлаждения с испарительной камерой площадью 4083 мм2. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и быстрая зарядка мощностью 80 Вт обеспечивают продолжительное время работы. За тактильный отклик отвечает линейный вибромотор по оси Z, а за качественный звук – стереодинамики с поддержкой технологии DTS:X Ultra.

Nubia Neo 3 GT 5G не лидирует по производительности, но предлагает программные улучшения для оптимальной работы. Технология AI NeoTurbo распределяет ресурсы в играх. Gaming Space 3.0 позволяет настраивать параметры игры, а AI-помощник Demi предоставляет индивидуальные рекомендации.

Камера обычно не является приоритетом для игровых телефонов, особенно в среднем сегменте. Nubia Neo 3 GT 5G не исключение. Он оснащён 50-мегапиксельным основным сенсором, который, благодаря Neovision AI Photography, делает снимки приличного качества. Смартфон ожидается в продаже в марте, стоимость пока не объявлена.