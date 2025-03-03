Пользователи начинают чаще обращаться к тематическим форумам и искусственному интеллекту для поиска полезной информации

Более двадцати лет прошло с момента запуска поисковой системы Google. Естественно, компания постоянно работает над совершенствованием пользовательского опыта, внедряя различные обновления. Однако, согласно исследованию, эти усилия, похоже, не приносят ожидаемых результатов. Google Search, долгое время служивший главным инструментом поиска информации, теряет свою привлекательность и становится менее эффективным.

Недавно The Verge совместно с Two Cents Insights и Vox Media провели исследование, чтобы выяснить отношение пользователей к сервису Google Search. Около 66% респондентов отметили снижение качества информации, получаемой через поиск Google. Почти 42% считают, что поисковые системы в целом становятся менее полезными. Также наблюдается усложнение процесса поиска надежных источников информации. Это указывает на растущую настороженность людей в отношении платформ и источников, из которых они получают информацию.

Виртуальные сообщества, как представляется, набирают всё большую популярность у пользователей. Около 55% респондентов отметили, что черпают сведения из онлайн-сообществ, отдавая им предпочтение перед традиционными поисковыми системами, которые они считают менее эффективными. 52% участников опроса обращаются за информацией к чат-ботам или платформе TikTok. Результаты исследования также демонстрируют тенденцию к использованию искусственного интеллекта в исследовательских целях.

При этом, спонсируемые и рекламные результаты в поисковой выдаче Google вызывают недовольство у значительной части пользователей. По данным исследования, 76% выразили мнение, что полезность поисковой выдачи Google существенно снижается. Довольны поисковыми сервисами остались 14%.

В исследовании подчёркивается тенденция снижения популярности устаревших технологических платформ, таких как Google, и социальных сетей в связи с утратой доверия и объективности. Google уже давно является объектом пристального внимания со стороны антимонопольных органов Европейского союза в отношении своей поисковой деятельности. Недавно компания столкнулась с новыми обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства в ЕС из-за предвзятости поисковой выдачи.