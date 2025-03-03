Ранее компания планировала развернуть своё производство на территории Мексики к концу 2027 году. Теперь завод будет запущен в Индиане на несколько месяцев позже.





Согласно информации Reuters, полученной от инсайдеров в автомобильной индустрии, Honda перенесёт производство Civic следующего поколения для американского рынка из Мексики в США. Этот шаг предпринят в ответ на ожидаемое введение 25-процентных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады в Соединённые Штаты.

Honda стала первой из ведущих японских компаний, кто предпринял конкретные действия, учитывая новую торговую политику президента Трампа. Перенос производства Civic повлёк за собой задержку запуска модели. Первоначально запуск производства Civic в Мексике был запланирован на ноябрь 2027 года, однако, теперь ожидается, что автомобиль начнёт сходить с конвейера в Индиане не раньше мая 2028 года.

Аналитики допускают вероятность роста цены на автомобиль, поскольку изначально выбор Мексики как места сборки был обусловлен стремлением к минимизации затрат на производство. Мощность завода в Индиане позволит производить до 210 тысяч автомобилей Civic ежегодно.

Около 80% автомобилей, произведённых Honda в Мексике, экспортируются в Соединённые Штаты. В общем объёме продаж Honda в США импорт из Мексики и Канады составляет примерно 40%. Модель Civic занимает второе место по популярности среди автомобилей Honda в США после кроссовера CR-V.

Введение 25-процентной пошлины на импорт автомобилей в США может произойти уже на этой неделе, несмотря на предыдущие сообщения об отсрочке. Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность введения аналогичных мер в отношении стран Европы. Помимо Honda, европейские компании, включая Porsche и Audi, также рассматривают возможность переноса производственных мощностей.