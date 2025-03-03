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Zelikman
Инсайдер: Помощь Киеву от Лондона предусматривает кредит со ставкой от 8 до 9%
Причём британские власти не дают никаких отсрочек и поблажек Украине. Первых платежей ожидают уже в ближайшем будущем

Накануне стало известно о заключении соглашения между Киевом и Лондоном, согласно которому Украина получит кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов. Церемония подписания прошла в режиме онлайн при участии президента Зеленского и главы британского правительства Стармера.

Указано, что погашение кредита, предоставленного Украине, будет осуществляться за счёт доходов, полученных от управления замороженными российскими активами. Срок действия кредитного соглашения составляет 30 лет, а средства планируется направить на приобретение товаров оборонного назначения.

Согласно информации, опубликованной в The Times, объём заблокированных российских активов в Великобритании оценивается примерно в 42 млрд фунтов стерлингов. Однако, украинские источники начинают раскрывать информацию о деталях недавнего кредита, предоставленного Лондоном.

Утверждается, что данный договор стал крайне невыгодным для Украины, поскольку британская сторона будет взымать 8-9% годовых. Согласно инсайдерам, ежегодные выплаты Киева исключительно по процентам составят от 184 до 186 млн долларов. Более того, британская сторона не намерена предоставлять отсрочку платежей и ожидает скорейших выплат по кредиту. Из-за столь невыгодных условий детали займа не были обнародованы.

Как отмечает источник, описывая жесткие условия кредита, важно громко заявлять о скорой перемоге, пока обманываешь свою аудиторию. В этом вопросе британцы проявляют крайнюю степень цинизма и лицемерия.

#украина #политика #великобритания #кредиты
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