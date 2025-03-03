Сообщается, что запуск прошёл успешно и аппарат уже передан под контроль наземных служб

Российское оборонное ведомство неуклонно расширяет своё присутствие в космосе. На орбиту успешно доставлен еще один аппарат для выполнения задач в сфере обороны. Об этом заявили представители пресс-службы Минобороны Российской Федерации.

Космические войска провели очередной запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ракета стартовала с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, в ночь на 3 марта, в 01:22 по московскому времени. Запуск прошёл без отклонений, и аппарат был выведен на запланированную орбиту.

В настоящее время спутник достиг заданной точки и передан под контроль наземных служб Космических войск ВКС. Состояние космического аппарата оценивается как штатное, он функционирует нормально. Детали миссии не разглашаются.

Ведущие в космической области страны договорились не вести против друг друга каких-либо военных действий в данном пространстве. Однако космос за последние десятилетия стал неотъемлемой частью общей обороноспособности страны. Всё больше государств стремятся нарастить количество имеющихся под контролем спутников, а также работают над постепенной модернизацией запускаемых аппаратов.