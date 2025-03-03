Устройство отличается различными режимами работы, позволяющими расширить дисплей с 13 до 18 дюймов

В феврале появились первые изображения этого ноутбука, но оставалось неясным, поступит ли он в продажу. На выставке Mobile World Congress компания Lenovo официально подтвердила, что это лишь концепт. Скорее всего, он не станет доступным для обычных покупателей, по крайней мере в ближайшем будущем.

Lenovo ThinkBook Flip AI PC получил 18,1-дюймовый экран в разложенном виде. Он предназначен для профессионалов и всех, кто ценит универсальность и высокую производительность. Lenovo позиционирует его как устройство, которое меняет представление о взаимодействии с рабочими процессами, называя его «новой гибкой звездой в сфере адаптивных бизнес-вычислений».

Уникальность этого ноутбука заключается в его трансформируемом экране. Он начинается как стандартный 13-дюймовый ноутбук, но может быть увеличен до 18,1 дюймов, предоставляя больше пространства, как показано на изображении. Доступен режим раскладушки для привычной работы и вертикальный режим, в котором экран полностью раскрывается.

Режим общего доступа предназначен для совместной работы с другими людьми, используя формат двух дисплеев. Присутствуют также режимы планшета и чтения. Разнообразие режимов обеспечивает преимущества в многозадачности, позволяя пользователям легко переключаться между различными задачами, в отличие от обычных ноутбуков.

Хотя этот ноутбук пока является лишь прототипом, он оснащён достаточно мощным железом. В его основе лежит процессор Intel Core Ultra 7, оборудованный нейронным процессором. NPU отвечает за поддержку ряда функций, использующих искусственный интеллект, а также повышает энергоэффективность ноутбука.

Устройство также оснащено 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и инновационной панелью управления Smart ForcePad от Lenovo. Эта панель включает в себя встроенную 3-слойную подсвеченную систему управления, позволяющую управлять мультимедиа и использовать цифровые клавиши.

Кроме того, ноутбук оснащён портами Thunderbolt 4, которые служат для подключения различных аксессуаров, зарядки устройства и подключения дополнительных дисплеев.