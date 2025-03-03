В конце марта или начале апреля компания может представить iPad Air M4 и iPad 11.

Согласно последнему выпуску информационного бюллетеня Power On от известного отраслевого аналитика Марка Гурмана, Apple намерена представить модели MacBook Air, оснащённые чипом M4, уже на текущей неделе. В то же время, появление iPad Air с чипом M4 и iPad 11 в ближайшие дни маловероятно. Предполагается, что Apple сосредоточится на анонсе MacBook Air с чипом M4, подобно тому, как это было с iPhone 16e. Вероятно, компания представит новую модель посредством пресс-релиза, а не полноценной презентации.

Гурман также отмечает, что запасы iPad Air и iPad 10 истощаются, что может свидетельствовать о скором выходе новых моделей. Однако, по всей видимости, Apple в первую очередь обновит линейку MacBook Air с M4, а затем перейдет к iPad. Аналогичный подход был применен к iPhone 16e, после анонса которого прошло уже около двух недель, и устройство успело привлечь к себе достаточно внимания.

Хотя аналитик и воздержался от конкретных дат, касающихся выхода iPad Air M4 и iPad 11, можно обоснованно предположить их появление в конце марта или в апреле. Ожидается, что iPad Air сохранит дизайн текущих моделей, но вместо чипа M3 сразу получит M4, как и iPad Pro с OLED-экраном. Этот новый чип значительно улучшит производительность iPad Air, хотя и может быть не самым мощным, поскольку Apple обычно резервирует самые передовые чипы для своих премиальных устройств. Однако, пока неясно, будут ли существенные различия в производительности между разными конфигурациями.

Предполагается, что iPad 11 сохранит аналогичный дизайн, но в целях сохранения доступной цены, Apple, вероятно, не станет предлагать Apple Intelligence на этой модели. Остаётся также неясным, решит ли Apple интегрировать в эти планшеты собственный модем 5G C1.