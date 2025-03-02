Видеокарта получит ту же печатную плату, что и RTX 5080.

Линейка видеокарт GALAX HOF (Hall of Fame) уже много лет является символом экстремальной производительности и оверклокинга. Эти устройства создаются специально для энтузиастов, которые стремятся побить мировые рекорды. Каждая карта HOF — это не просто мощный графический ускоритель, а настоящий король среди одноклассников.

Недавно GALAX представила новинку — RTX 5090 HOF, анонсировав дизайн печатной платы. Воздушный кулер пока остаётся загадкой, но это не проблема для оверклокеров, которые чаще используют системы охлаждения на основе жидкого азота или гелия. Кроме того, компания уже выпустила RTX 5080 HOF, которая доступна для покупки по всему миру без ограничений. RTX 5090 и RTX 5090D имеют ограничения по мощности, что связано с региональными нормами.

Но настоящим сюрпризом стало появление RTX 5070 Ti HOF. В этой серии представлены две модели: OC LAB Deluxe и Deluxe-X. Они практически идентичны по характеристикам, но отличаются тактовой частотой. Deluxe работает на 2512 МГц и 2580 МГц, в зависимости от выбранного режима, а Deluxe-X предлагает 2512 и 2610 МГц соответственно. Разница в 30 МГц может показаться незначительной, но для оверклокеров даже малейшая разница важна.

Интересно, что GALAX использует ту же печатную плату, что и в RTX 5080 HOF, с аналогичной системой питания и мощностью. Однако, RTX 5070 Ti оснащена графическим процессором GB203-400 с меньшим количеством ядер и, вероятно, менее производительной памятью. Тем не менее, энтузиасты надеются, что GALAX предложит версию с памятью 32 Гбит/с, как у старшей модели.

Пока что GALAX не раскрыла цены и точные даты выхода RTX 5070 Ti HOF.