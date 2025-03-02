Устройство может получить название Pad 7S Pro или Pad 7 Ultra

На выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне компания Xiaomi анонсировала свой новый планшет Pad 7 Pro. Хотя он и носит приставку «Pro», как и предыдущие модели, он не претендует на звание устройства премиум-класса. Однако, в текущем году ситуация может претерпеть изменения, так как, по предварительной информации, Xiaomi готовится к выпуску по-настоящему флагманского планшета в ближайшие месяцы.

Согласно данным Digital Chat Station, в первом полугодии ожидается появление как минимум трёх топовых планшетов. По слухам, OPPO Pad 4 Pro и Vivo Pad 4 Pro – два из готовящихся к выходу устройств. Предполагается, что третьим станет планшет от Xiaomi, возможно, под названием Pad 7S Pro или Pad 7 Ultra.

Известный китайский инсайдер не раскрыл, какие именно характеристики относятся к каждой модели. Однако, опираясь на более ранние утечки, можно предположить, что флагманский планшет Xiaomi впервые получит OLED-дисплей. Также сообщается, что устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Elite, поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт, иметь аккумулятор ёмкостью около 10 000 мАч или более. Также на борту окажется сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани, аналогично Pad 6S Pro.