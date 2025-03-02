На рынке будет достаточное количество видеокарт, чтобы удовлетворить спрос

Согласно последней информации от AMD, они поступят в продажу 6 марта. Ожидается, что у «красного гиганта» не возникнет проблем с доступностью, с которыми столкнулась Nvidia в последнее время. Серия RTX 5000 имеет серьёзный дефицитом, что сделало практически невозможным приобретение карт последнего поколения по рекомендованной цене вне программы раннего доступа Nvidia.

В отличие от Nvidia, AMD заверила, что запуск серии RX 9070 будет сопровождаться действительно широкой доступностью с первого дня. Это обнадеживающая новость для тех, кто планирует обновить свой графический процессор в ближайшее время. Видеокарты будут производиться многими партнерами, за исключением MSI. Похоже, заполучить видеокарты AMD RX 9070 будет легче, чем аналогичные модели Nvidia 5000-й серии.

На недавней пресс-конференции AMD Скотт Олшевски, занимающий должность директора по управлению продуктами, ответил на ряд вопросов, касающихся технических характеристик, производительности, наличия на рынке и стоимости новой видеокарты. В частности, его спросили о планах AMD по выпуску собственных эталонных образцов, помимо карт, производимых партнёрами.

«В текущем поколении видеокарт мы активно взаимодействовали с нашими партнёрами, чтобы обеспечить выпуск качественной продукции к моменту старта продаж и её широкую доступность во всех регионах. Поэтому в этом цикле мы не видели смысла в создании так называемых карт MBA (Made By AMD) или эталонных образцов AMD», – заявил Скотт Олшевски.

Если AMD сможет сдержать свои обещания относительно производительности и доступности, выпустив RX 9070 и 9070 XT по конкурентоспособным ценам, это станет большим успехом для компании.