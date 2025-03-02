Минувший драйвер Game Ready 572.60 не смог исправить недостатки у большинства пользователей.

Недавно Nvidia представила драйвер GeForce Game Ready 572.60, но, судя по отзывам пользователей на технических форумах, одно из ключевых исправлений не всегда работало. Теперь выпустила драйвер GeForce Hotfix 572.65, чтобы более эффективно решить проблему с чёрным экраном видеокарты. Остаётся надеяться, что эта попытка окажется успешной.

«Это обновление исправляет проблему, из-за которой при подключении к некоторым мониторам через DisplayPort компьютер мог загружаться с чёрным экраном», – сообщает Nvidia.

Как утверждает Nvidia, команда разработчиков постоянно работает над добавлением новых возможностей и устранением дефектов. Все эти изменения интегрируются в основные версии драйверов, которые затем проходят тщательное тестирование и выпускаются.

Таким образом, следует с пониманием относиться к возможным недочётам в драйверах Nvidia, будь то проблемы с играми или менее критичные визуальные артефакты. Положительным моментом является то, что исправления выпускаются достаточно оперативно.

Версия 572.60 была направлена на решение проблем владельцев видеокарт RTX 5000, а новое исправление, судя по всему, охватывает более широкий спектр карт GeForce. В сообществе можно увидеть, что владельцы различных видеокарт, включая RTX 3060, RTX 4090 и RTX 5070 Ti, сообщали о нерешённых проблемах с чёрным экраном после установки драйвера, выпущенного в четверг.