Процессор обходит такие высокопроизводительные решения, как Core i9 14900HX

Всего неделю назад дебютировал первый девайс на базе Strix Point от AMD, а именно ASUS ROG Flow Z13. Тесты показали, что он демонстрирует более высокие результаты как в процессорных, так и в графических задачах, чем актуальные решения. Даже несмотря на то, что Strix Halo разрабатывался с прицелом на максимальную мощность встроенной графики, он не уступает топовым мобильным чипам по общей производительности.

Процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 недавно прошёл испытание в бенчмарке CPU Mark. Этот бенчмарк широко применяется для сопоставления производительности чипов в однопоточных и многопоточных сценариях. Хотя он и не даёт абсолютно точной картины производительности в конкретных приложениях, его результатов вполне достаточно для общего сравнения процессоров.

Пользователь X под ником @x86deadandback поделился скриншотом, демонстрирующим результаты тестирования процессора Ryzen AI Max+ 395, достигшего 49 510 баллов в общем зачёте. В одноядерном испытании процессор получил оценку в 4 323 балла. Сопоставив эти цифры с производительностью лучших мобильных процессоров Intel и AMD предыдущих поколений, выясняется, что Ryzen AI Max+ 395 превосходит Core i9 14900HX примерно на 8,6% в многоядерном тесте и демонстрирует сопоставимую производительность в одноядерном режиме.

В сравнении с Ryzen 9 7945HX, также оснащённым 16 ядрами и 32 потоками, AMD Ryzen AI Max+ 395 отстаёт на 10,7% в многоядерном тесте, но опережает его на 6% в одноядерном режиме. Однако, учитывая значительное превосходство Radeon 8060S над Radeon 610M, Ryzen AI Max+ 395/Pro 395 показывает себя весьма неплохо в различных задачах. Интересно отметить, что конфигурация памяти, о которой сообщил инсайдер, указывает на использование LPDDR5X-8533 MT/s от SK Hynix.

В настоящее время на рынке представлен только ROG Flow Z13 с процессором Strix Halo, а Pro версии пока не доступны. Ожидается, что устройства с этими процессорами появятся в продаже в течение ближайших месяцев, предлагая высокую производительность как для процессора, так и для графического адаптера.