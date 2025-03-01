Всего презентовано 3 серии: Nitro+, Pure и Pulse

Компания Sapphire представила новую линейку видеокарт Radeon, включающую шесть моделей. В ассортименте представлены три версии Radeon RX 9070 XT и три версии Radeon RX 9070, относящиеся к сериям Nitro+, Pure и Pulse. За исключением одного случая, каждая серия представлена тремя моделями. Скрытый разъём 12V 2x6 можно найти исключительно на Nitro+.

Флагманская серия Nitro+ отличается уникальной особенностью: разъём питания 12V 2×6 расположен под магнитной задней панелью. Sapphire предоставляет адаптер для трёх 8-контактных разъёмов в комплекте.

Видеокарта Radeon RX 9070 XT Nitro+ обладает длиной около 33 см, а ее внушительная система охлаждения занимает 3,2 слота. Плата состоит из 12 слоев и оснащена 16-фазной VRM-конструкцией, помимо графического процессора. Кулер состоит из радиатора, пронизанного шестью тепловыми трубками. Три вентилятора легко снимаются для очистки благодаря простому винтовому креплению. Вся конструкция укреплена стальной рамой, а для дополнительной устойчивости в корпусе в комплект входит Г-образный кронштейн.

Видеоадаптер Sapphire RX 9070 XT Nitro+ выходит с заводским разгоном до впечатляющих 3060 МГц в режиме Boost, что является пиковой частотой среди всех моделей данного производителя. Вместе с этим, общее энергопотребление устройства было увеличено до 330 Вт.

В отличие от него, белая версия Sapphire RX 9070 XT Pure функционирует немного тише, достигая максимальной частоты в 3010 МГц. Обладая длиной 32 см и занимая 3 слота расширения, она немного меньше по габаритам.

Система питания упрощена до 12 фаз, что на четверть меньше, чем у Nitro+. Отсутствует магнитная задняя панель, а для подключения питания используются два классических 8-контактных разъёма вместо одного 12VHPWR. Энергопотребление увеличено незначительно до 317 Вт. В комплекте предусмотрены рама и внешний кронштейн для дополнительной поддержки.

Линейка Pulse выступает в качестве базовой модели и не допускает увеличения тактовой частоты, поэтому общее энергопотребление остаётся в рамках установленных AMD 304 Вт. Sapphire заявляет о наличии 12 фаз питания и, судя по схожим габаритам, использует систему охлаждения, аналогичную версии Pure.

Radeon RX 9070 Nitro+ и Radeon RX 9070 Pure, за исключением урезанного графического процессора, практически идентичны моделям XT, описанным ранее. Обе карты функционируют на частоте 2700 МГц в режиме Boost и имеют TDP 245 Вт.

Уникальной чертой RX 9070 Pulse является наличие всего двух вентиляторов вместо трёх, что делает её единственным таким продуктом в новой линейке. В результате, длина видеокарты уменьшена до 28 см, и она занимает всего 2,5 слота. Стандартная частота в режиме Boost составляет 2520 МГц, а мощность соответствует спецификациям AMD и равна 220 Вт.