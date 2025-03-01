Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Sapphire официально представила видеокарты линейки Radeon RX 9070
Всего презентовано 3 серии: Nitro+, Pure и Pulse

Компания Sapphire представила новую линейку видеокарт Radeon, включающую шесть моделей. В ассортименте представлены три версии Radeon RX 9070 XT и три версии Radeon RX 9070, относящиеся к сериям Nitro+, Pure и Pulse. За исключением одного случая, каждая серия представлена тремя моделями. Скрытый разъём 12V 2x6 можно найти исключительно на Nitro+.

Флагманская серия Nitro+ отличается уникальной особенностью: разъём питания 12V 2×6 расположен под магнитной задней панелью. Sapphire предоставляет адаптер для трёх 8-контактных разъёмов в комплекте.

Видеокарта Radeon RX 9070 XT Nitro+ обладает длиной около 33 см, а ее внушительная система охлаждения занимает 3,2 слота. Плата состоит из 12 слоев и оснащена 16-фазной VRM-конструкцией, помимо графического процессора. Кулер состоит из радиатора, пронизанного шестью тепловыми трубками. Три вентилятора легко снимаются для очистки благодаря простому винтовому креплению. Вся конструкция укреплена стальной рамой, а для дополнительной устойчивости в корпусе в комплект входит Г-образный кронштейн.

Видеоадаптер Sapphire RX 9070 XT Nitro+ выходит с заводским разгоном до впечатляющих 3060 МГц в режиме Boost, что является пиковой частотой среди всех моделей данного производителя. Вместе с этим, общее энергопотребление устройства было увеличено до 330 Вт.

В отличие от него, белая версия Sapphire RX 9070 XT Pure функционирует немного тише, достигая максимальной частоты в 3010 МГц. Обладая длиной 32 см и занимая 3 слота расширения, она немного меньше по габаритам.

Система питания упрощена до 12 фаз, что на четверть меньше, чем у Nitro+. Отсутствует магнитная задняя панель, а для подключения питания используются два классических 8-контактных разъёма вместо одного 12VHPWR. Энергопотребление увеличено незначительно до 317 Вт. В комплекте предусмотрены рама и внешний кронштейн для дополнительной поддержки.

Линейка Pulse выступает в качестве базовой модели и не допускает увеличения тактовой частоты, поэтому общее энергопотребление остаётся в рамках установленных AMD 304 Вт. Sapphire заявляет о наличии 12 фаз питания и, судя по схожим габаритам, использует систему охлаждения, аналогичную версии Pure.

Radeon RX 9070 Nitro+ и Radeon RX 9070 Pure, за исключением урезанного графического процессора, практически идентичны моделям XT, описанным ранее. Обе карты функционируют на частоте 2700 МГц в режиме Boost и имеют TDP 245 Вт.

Уникальной чертой RX 9070 Pulse является наличие всего двух вентиляторов вместо трёх, что делает её единственным таким продуктом в новой линейке. В результате, длина видеокарты уменьшена до 28 см, и она занимает всего 2,5 слота. Стандартная частота в режиме Boost составляет 2520 МГц, а мощность соответствует спецификациям AMD и равна 220 Вт.

#sapphire #radeon rx 9070 #pulse #nitro+ #pure
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
14
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
2
В Японии создали видеоигру-стрелялку, в которой пули размером в одну миллиардную метра
3
Гуманоидный робот G1 от Unitree осваивает кунг-фу с помощью Sim2Real технологии
+
Страница Grand Theft Auto 5 Enhanced появилась в Steam
+
Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
+
В России создали альтернативный пальмовому маслу пищевой продукт
4
На ПК доступна предзагрузка GTA 5 Enhanced, новой версии с улучшениями для следующего поколения.
+
EA рассказывает о дальнейших планах по развитию Command and Conquer
4
BMW планирует начать производство электромобилей Neue Klasse в Германии летом 2026
+
Radeon RX 9070 и RX 9070 XT представлены в Китае по ценам от 620 до 690 долларов
15
Nvidia выпустила драйвер Game Ready версии 572.60, который должен решить проблему с чёрным экраном
1
Microsoft настоятельно рекомендует делать резервные копии Windows 11 в OneDrive
3
В первой половине текущего года выйдет три флагманских планшета с аккумуляторами около 10 000 мА*ч
+
FSR 4 на базе ИИ будет работать только на Radeon RX 9000 — опубликован список игр с его поддержкой
+
ZTE Nubia готовит к глобальному анонсу несколько необычных смартфонов
+
Copilot от Microsoft позволяет активировать пиратские копии Windows 11
2
Игровые графические процессоры Nvidia, похоже, отошли на второй план, деньги компании приносят ИИ
1
Nvidia подтвердила, что Blackwell Ultra и Vera Rubin GPU выйдут в 2025 и 2026 годах
+
Трамп заявил, что США не станут помогать Великобритании, если её войска будут атакованы на Украине
1

Популярные статьи

Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
21
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
9
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
32
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
64
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
9
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
8

Сейчас обсуждают

Dimon1996
17:17
Видимо Вас в Гугле забанили. ВВП всех выше перечисленных стран выше, чем у России. США на первом месте, Япония на четвертом, Германия третья, Франция седьмая. Ну, а мы на почетном 11-ом. Что реально н...
Страны Большой семерки по темпам роста экономики в 2024 году оказались позади России
E. S.
17:16
Их ВВП НА 4/5 состоит из услуг и прочих нематериальных вещей, к сведению. ВВП штатов в 2021 состоял из сервисов на 77.6%. Дохрена богатства приносит стране, например, парикмахер?
Страны Большой семерки по темпам роста экономики в 2024 году оказались позади России
Владимир Майданюк
17:15
Я бы лучше еще накопил и собрал бы комп на базе am5! ИМХО
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
Руслан Знамов
17:07
У приставок есть плюсы, ходилки\бродилки на джоях норм играется, футбол\хоккей с друзьями удобнее играть. На этом мои познания о плюсах приставок окончены ...
GSMArena публикует результаты тестов длительности работы и скорости зарядки Oppo Reno 13 Pro
Руслан Знамов
17:03
Как ютуб и дискорд работали, так и работают. Это у РКН галлюцинации ...
Роскомнадзор опроверг восстановление работы YouTube в РФ
corsi
17:01
У всех перечисленных стран ВВП ниже. В крошечной японии проживает 124 млн. человек, какие же тогда Германия или Франция?
Страны Большой семерки по темпам роста экономики в 2024 году оказались позади России
coth
16:58
У них такой рост оборота, что покрывает прошлогодние убытки.
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
coth
16:51
это и есть отрицательная прибыль.
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
Максим Сидоров
16:51
Да ничего не будет с врм. Врм сгорит скорее на матери с z чипсетом после неумелого разгона и неправильного охлаждения, чем на дешевой материнке (не ноунейм естественно) с не разогнанным кастомно серед...
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
coth
16:50
всё озвучивают. только убыток - это и есть чистая прибыль. а куда расходуют, вот 2024 к 2023 Total revenue - 615,732 424,291 45% Cost of revenue - (515,847) (380,051) 36% Cost of goods sold and inven...
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем