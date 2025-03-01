Он заключается в подаче слабого тока через аккумулятор и порт зарядки.

Хотя iPhone 16e оснащён аккумулятором ёмкостью 3961 мАч, обеспечивающим более продолжительное время работы по сравнению с другими 6,1-дюймовыми моделями iPhone, со временем его автономность неизбежно уменьшится. Это связано с тем, что аккумулятор со временем теряет способность удерживать первоначальный уровень заряда из-за естественного износа.

В отличие от более ранних моделей iPhone, где Apple предусмотрела возможность извлечения аккумулятора с помощью специальных язычков, в iPhone 16e эта функция отсутствует. Вместо этого используется более эффективный метод, предложенный REWA Technology. Он заключается в подаче слабого тока через аккумулятор и порт зарядки. Этот метод позволяет легко извлечь аккумулятор для замены.

Единственным потенциальным минусом подобного решения является то, что неквалифицированные пользователи, стремящиеся самостоятельно заменить батарею в iPhone 16e, столкнутся с трудностями из-за необходимости специализированных инструментов. Чрезмерное давление на аккумулятор может привести к его повреждению. Также существует риск обрыва ленточных кабелей, что вынуждает сервисных инженеров применять изопропиловый спирт для растворения клея, фиксирующего батарею, и последующего ее извлечения.

По имеющимся сведениям, аналогичное упрощение процесса замены аккумулятора ожидается в линейке iPhone 17, которая выйдет позднее в текущем году. Следующим шагом для Apple должен стать переход на кремний-углеродные аккумуляторы.