Однако, точных дат и выхода пока нет. Более ранние утечки указывают на конец текущего месяца.

Ранее ходили активные обсуждения о линейке Poco F7, и, похоже, Xiaomi, наконец, планирует представить новые модели на международном рынке. Свежие инсайды указывают на приближающуюся презентацию.

По информации от инсайдера Yogesh Brar, Xiaomi намерена выпустить Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra в глобальном масштабе. Несмотря на отсутствие конкретных дат в этой утечке, другой источник предполагает, что анонс телефонов запланирован на конец марта. Однако, это может быть несколько раньше обычного графика релизов. Единственным представителем серии, появившимся в продаже в марте, был Poco F3, в то время как большинство других устройств дебютировали в мае.

Примечательно, что в обеих появившихся утечках фигурируют исключительно Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra, что наводит на мысль об отсутствии стандартной версии Poco F7. Стоит отметить, что Xiaomi уже имела подобный опыт, пропустив базовую модель и выпустив Poco F2 Pro в 2019 году.

Тем не менее, важно учитывать, что в предыдущих записях в базе данных Xiaomi были обнаружены номера моделей для глобальной и индийской версий смартфона Poco, основанного на предстоящем Redmi Turbo 4 Pro. Ранее предполагалось, что это и есть Poco F7, но сейчас это кажется сомнительным.