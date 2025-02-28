AMD продемонстрировала эффективность своего обновлённого апскейлера

AMD раскрыла больше подробностей о FSR 4 и HYPR-RX, технологии, способной почти втрое увеличить производительность по сравнению с оригинальным рендерингом. Это достигается благодаря использованию передовых методов масштабирования и генерации кадров в таких играх, как Microsoft Flight Simulator 2024, Kingdom Come Deliverance 2 и Star Citizen.

Команда AMD поделилась обширными данными о производительности FSR 4 и HYPR-RX, подчеркнув значительный прирост FPS: в среднем от 150 до 200 кадров в секунду, в то время как в исходном разрешении этот показатель составлял 60–90.

В Space Marine 2 при разрешении 4K технология FSR 4 обеспечивает увеличение производительности до 3,4 раза, поднимая частоту кадров со средних 53 при использовании нативного рендеринга до впечатляющих 182 кадров в секунду.

Хоть компания не достигла того же уровня, как у Nvidia с её DLSS 4 и Multi Frame Generation, однако, это существенный рывок, сравнимый с DLSS 3. С новым поколением видеокарт, Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, AMD планирует навязать серьёзную конкурентную борьбу Nvidia в среднем ценовом сегменте. Учитывая их невысокую цену в 549 и 599 долларов, а также высокую производительность, компания может стать лидером в данном ценовом сегменте.